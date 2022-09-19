【英女王國葬】邊個會出席？ 如何收看儀式直播？

英女王伊利沙伯二世國葬今日（19日）舉行，儀式於本港時間傍晚開始，美國總統拜登等數百名外國政要都會出席。英媒將會於電視及網上全程直播國葬儀式。

英國舉國默哀一分鐘 查理斯三世招待各國政要 【下一頁】

英女王國葬幾時舉行？

國葬當地周一上午11時（本港時間傍晚6時）舉行，地點為倫敦西敏寺（Westminster Abbey），亦是英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）當年舉行登基儀式的地點。

國葬儀式預料當地時間中午結束，屆時將會吹響簡短號角聲以示完結，然後會進行約2分鐘的全國默哀。

甚麽是國葬？

英國通常會在國王或王后死後舉行國葬，極少數情況下亦會為特別傑出人士舉行，例如物理學家牛頓（Isaac Newton）等。對上一次國葬於1965年1月30日，為英國前首相丘吉爾（Winston Churchill）舉行。英女王父親喬治六世（George VI）國葬則於1952年2月15日舉行。

國葬儀式有嚴格規定，包括需由軍隊巡遊將靈柩帶至西敏廳（Westminster Hall），然後會有一段時間供公眾瞻仰靈柩，其後儀式亦需在西敏寺或聖保羅大教堂（St Paul's Cathedral）舉行。

如何觀看國葬？

民眾可透過英國廣播公司（BBC）電視台或BBC網絡電視平台BBC iPlayer觀看，BBC的24小時新聞網站及電台亦會播放國葬內容。預料其他平台亦會轉播國葬儀式，英國民眾可在公眾場所熒幕上亦能看到。

英國海德公園（Hyde Park）、雪菲爾（Sheffield） 、伯明翰（Birmingham）、愛丁堡（Edinburgh）、曼徹斯特（Manchester）及紐卡素（Newcastle）等地方亦會播出國葬儀式，英國約有125間戲院亦會放映。

威廉哈里著軍裝守夜 8名孫輩首次參與 【下一頁】

何人會出席國葬？

料有500名政要及外國王室成員出席，包括比利時國王菲利普（King Philippe）伉儷、荷蘭國王威廉亞歷山大（King Willem-Alexander）伉儷、日本德仁天皇夫婦及西班牙國王費利佩六世（King Felipe VI）伉儷等。

拜登（Joe Biden）、澳洲總理阿爾巴內塞（Anthony Albanese）、新西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）及加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）亦會出席。

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）、德國總統施泰因邁爾（Frank-Walter Steinmeier）及歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）亦會到場。

中國外交部早前確認，國家副主席王岐山會代表出席。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：李俊儀