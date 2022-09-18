【人才難求】科企3招留人才　重視平等及成就感

20、30歲的年輕人才，更是企業既想搶更想留的未來資源。踏入後疫情時期，科技人才需求不斷上升，科企Adobe大中華區董事總經理吳振章相信

當員工得到充分的照顧，並能不斷發揮潛能，才會帶着歸屬感熱誠地工作。

吳振章表示，年輕同事更渴望學習，希望作出貢獻及取得優異表現。作為管理層需明白，好的提議沒有等級之分，重視反饋文化與創意更應從高層滲透至整個組織架構；甚至要由創辦人開始培養企業文化。

簡單而言，就是相信當同事感到被欣賞和包容時，會更具創造力、創新性並更成功。基於這個理念，該公司在僱用、管理和支持員工成長上，定下3大原則。

平等待遇：不論性別、種族、民族、年齡、殘疾或健全、性取向、性別認同、文化背景或宗教信仰，每個人都應該得到尊重和平等的待遇；

員工成就感：努力創造一個讓員工能夠根據個人目標，發揮最佳工作表現的環境，推動他們的職業成長和發展；



人人享有機會：年輕人應該有機會通過創造力、學習技術、自我表達來塑造未來。

▲ Adobe大中華區董事總經理吳振章

重視薪酬 更追求歸屬感

吳振章坦言，同事除了重視薪酬回報，亦愈來愈期望在工作中尋找歸屬感、目標及認同。與同事間的健康合作與關係，以及在工作上得到認同和欣賞，不僅能提高同事的滿意度與幸福感，長遠更能提升整體生產力。他多次強調要要建立多元及包容性的工作場所，才能留住人才，該公司於2018年實現了全球性別薪酬平等，目前正專注於機會平等。」

歸屬感及幸福感，很多時亦來自「感到被重視」。吳振章指該公司每年都會進行員工調查研究，以了解同事對公司的評價及建議。就算是已辭職的同事，也希望他們在離職前提供匿名反饋，助該公司通過數據分析改善整體的員工體驗。

例如我們曾接獲企業內多元化的倡議，便因應要求成立多元化委員會，專注推動企業內多元化的目標。

記者：梁巧恩

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