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八達通將推出一卡通 適用於內地公共交通

理財智慧 18:58 2022/09/18

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成立25年的八達通今年將推出新產品「一卡通」，用於乘搭內地公共交通。以及為車主泊車提供便利的「Easy Park」。八達通卡有限公司產品部總監葉勁生表示，「一卡通」開發已經大致完成，目前只待內地監管部門審批後即可推出。屆時，「一卡通」亦會符合當地法規要求，亦不設實名登記。他又透露，八達通有意於其他市場拓展跨境支付業務，模式不一定採用目前的實體卡形式。

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八達通去年曾提出，有意透過推出「一卡通」，讓港人北上全國逾300主要城市，均可使用八達通乘車，並以港幣結算；並且有意夥拍東亞智能卡組織GLOPAS，盼將八達通打入東南亞及韓國等市場，於當地利用八達通錢包購物。

【溫股知新】港股預期反彈 個股仍然難揀

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撰文 : 李尚毅

港鐵公司（00066） 港股

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