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【英女王逝世】英國舉國默哀一分鐘 查理斯三世招待各國政要

環球社會熱點 18:24 2022/09/18

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英女王伊利沙伯二世的國葬儀式將於周一（19日）舉行，全英國民眾當地周日（18日）晚默哀一分鐘悼念英女王。另外，美國總統拜登等多國政要已抵英準備出席葬禮，英王查理斯三世會於白金漢宮招待一眾政要。

卡米拉讚英女王成功塑造自己角色 永遠銘記奶奶笑容 【下一頁】

英國將於當地周日晚8點（本港翌日清晨3點）默哀一分鐘，目的是在英女王葬禮前反思她的一生。

首相府表示民眾可在家中或街上默哀，也鼓勵海外人士在同一時間默哀紀念英女王。

英女王國葬周一於西敏寺（Westminster Abbey）舉行，預料有2,200名賓客出席，包括外國王室及大約500名政要。

多名政要已相繼抵達倫敦，包括美國總統拜登（Joe Biden）伉儷上周六（17日）乘坐空軍一號到步。查理斯三世（King Charles III）同日也在白金漢宮會見新西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）。

加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）伉儷抵英後，也前往西敏廳瞻仰英女王靈柩。

【英女王逝世】威廉哈里著軍裝守夜 8名孫輩首次參與 【下一頁】

查理斯三世與王后卡米拉（Queen Consort Camilla）周日晚會於白金漢宮主辦招待會，接待約1,000名外國政要、使節及王室成員。

王儲兼威爾斯親王威廉（Prince William）伉儷、安妮公主（Princess Anne）、哈里王子（Prince Harry）伉儷也有份接待眾外賓。

據悉，英國王室要求來賓穿著日常西裝及晨禮服，有別於一般國事活動要求賓客穿著舞會禮服及打白色領帶。

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責任編輯：鄭錦玲

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