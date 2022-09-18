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【香港經濟】陳茂波：財政狀況較預期差　今個財政年度將錄逾千億赤字

股市 18:00 2022/09/18

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財政司司長陳茂波於網誌表示經濟低迷令政府財政收入承受壓力。由於收入未如預期，開支有所上升，財政狀況將較預期差，估計2022至23財政年度將會錄得超1000億元赤字，遠高於今年初預算案估算的563億元。

預期失業率繼續改善

陳茂波指第三季本港經濟仍然受到疫情反覆影響，但情況已較上半年稍為回穩。七月零售銷售貨值按年回升。失業率今年高位5.4%，逐步回落至5至7月份的4.3%，總失業人數亦由20萬水平逐步回落到17萬人以下，預期最新失業率數字改善勢頭可以持續。

但他表明在經濟低迷的環境下，政府收入將不如預期，開支卻有所上升，本年度財政狀況將較預期差。估計2022至23財政年度將會錄得超過1000億元赤字，遠高於今年初預算案所估算的563億元。如是者，將會是歷來第二高的財政赤字，僅次於前年2325億元赤字的歷史紀錄，亦意味政府財政儲備或會進一步降至8000億元的邊緣。倘若不計算今年將發行的綠色債券所得的350億元，則上述赤字情況將更為嚴重。

陳茂波指今年以來，疫情打擊經濟同時，環球央行大力收緊貨幣政策，嚴重削弱外圍經濟動力，也影響本地經濟狀況。有見經濟表現較預期疲弱，兩度調低了對今年本港經濟增長的預測，今個財政年度利得稅及薪俸稅稅收將較年初估算為低。股票和樓市疲弱，或令今年的印花稅收入比預期少約三分之一。

逆周期措施增加政府開支

此外，樓市疲弱，今年度首五個月的地價收入為172億元，與全年度的預算收入1,200億元相距甚遠，四月份曾有住宅地皮流標。經濟疲弱之時，市場對商業用地的需求亦較弱。與此同時，發展商補地價商討的意欲亦明顯減弱，影響土地收入。

他又指開支卻顯著增加，因政府一直推行逆周期措施，以緩和經濟收縮帶來的影響。計及年初預算案中總額逾1700億元的逆周期措施，已令今個財政年度估計錄得超過560億元赤字，惟這數字並未包括其後推出、涉資430億元的「2022保就業」計劃，以及「防疫抗疫基金」第六輪措施。

陳茂波展望未來數季經濟環境仍然嚴峻，十月一日發放的第二期消費券，將為消費市道注入超過150億元的消費力，發揮提振作用及乘數效應。但經濟改善的關鍵是疫情更大程度受控，跨境往還的便捷是恢復經濟動力的核心所在。

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