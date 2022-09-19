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【中電信728】中電信轉升0.7%　長沙火災料不會對生產經營、財務指標產生重大影響

股市 09:47 2022/09/19

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中電信：長沙火災料不會對生產經營、財務指標產生重大影響

中電信 （00728） 旗下位於長沙的中國電信大廈上周五（16日）火警，據指波及數十層樓。中電信發公告回應事件，稱事故預計不會對公司生產經營、財務指標產生重大影響。

中電信今早低開後轉升，現升0.7%，報2.82元。

中電信表示，火災沒有造成人員傷亡，起火原因正在調查中。火災發生後，中國電信股份有限公司立即啟動應急預案，積極配合相關部門組織滅火工作。在消防救災過程中，對樓宇內部分設備進行斷電處理，部分業務受到影響，經緊急處理，受影響業務已全部恢復。

公司又指，將認真汲取事故教訓，全面開展安全生產、火災隱患排查，防止類似事故再次發生。

控股股東增持A股股份計劃已實施完畢

另外，中電信發公告，指其控股股東增持A股股份計劃已實施完畢，自去年9月22日至今年9月16日期間，於上交所累計增持9.85億股中電信A股，累計涉資40億元（人民幣，下同），達今次增持計劃金額下限。經增持後，中電信最新持有583.62億股A股股份，佔已發行股份63.78%，較增持前增加0.95%。

中電信去年9月宣佈為期12個月的A股增持計劃，擬增持金額不少於40億元。集團指，本次增持是基於對公司未來發展前景的堅定信心，以及對公司投資價值的高度認可

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