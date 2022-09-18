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【烏克蘭戰爭】核電廠恢復連接電網 獲外部電力助冷卻反應堆

環球社會熱點 17:13 2022/09/18

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國際原子能機構（IAEA）已有代表駐守烏克蘭扎波羅熱核電廠，外界關注其安全。IAEA表示，扎波羅熱核電廠已再度和電網連接。據報目前全數反應堆已關閉，但需額外電力協助冷卻。IAEA透露，核電廠由俄軍控制。

烏克蘭伊久姆亂葬崗逾400屍 部分料曾遭酷刑 【下一頁】

IAEA上周六在社交平台Twitter上表示，駐守扎波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠內小組成員得悉，其中一條被炮彈襲擊而損壞的主要電纜已完成修復，停電兩周以來可再次經國家電網直接獲得電力。

核電廠内一共有4條電纜受損，IAEA指其餘3條後備電纜仍處於關閉備用狀態。

核電廠內6座反應堆都已關閉處於冷停堆狀態，即用於冷卻核燃料棒的水温低於沸點。不過燃料仍需繼續冷卻，以免發生災難性熔毀，所以工廠需額外電力將水泵入反應堆中心。

IAEA透露，核電廠由俄軍控制，電力情況雖在過去一周內有所改善，但核電廠仍處於戰區，整體情況依然岌岌可危。

印度呼籲俄羅斯停戰 普京：絕不改變軍事行動 【下一頁】

核電廠早前電力中斷，因此由最後一個運作的反應堆為其提供電力，但上述情況不能持續。當局一周前重新接上後備電纜，令該反應堆亦能得以關閉。

烏克蘭頓涅茨克（Donetsk）地區上周六再度爆發激烈戰鬥，烏克蘭官員指摘俄軍襲擊一間位於Mykolaivka的火力發電廠。

英國國防部表示，烏克蘭近日反攻已奪回大片領土，烏軍繼續在東北部反攻。而俄軍則已建立防禦線，保護一條從別爾哥羅德市（Belgorod）出發的供應線路。

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責任編輯：李俊儀

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