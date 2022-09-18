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卡米拉讚英女王成功塑造自己角色 永遠銘記奶奶笑容

環球社會熱點 16:40 2022/09/18

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英國新任王后卡米拉提前錄製演説，悼念本月初離世的英女王伊利沙伯二世。卡米拉讚揚英女王在男權主導的社會成功塑造自己的角色，更指英女王永遠是人民生活的一部分，她也會永遠懷念英女王的笑容。

【英女王逝世】威廉哈里著軍裝守夜 8名孫輩首次參與 【下一頁】

英國廣播公司（BBC）當地周日（18日）晚上，會播放卡米拉（Camilla）提前錄製的演説，BBC提前披露卡米拉演説的部分内容。

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英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）1952年登基時，卡米拉年僅4歲。卡米拉表示她現年75歲，但她多年來的記憶中都只有英女王一個君主。

卡米拉讚揚英女王多年前在男性主導、沒有女總理或總統的世界中，作為一個處於艱難處境的孤獨女性，成功塑造屬於自己的角色。

王儲威廉護送祖母靈柩 憶亡母戴安娜葬禮 【下一頁】

她憶述英女王生前的音容笑貌，讚美英女王有一雙美妙的藍色眼睛，當英女王微笑時眼睛就會照亮其整張臉。她更表示會永遠銘記英女王的笑容。

英女王今年初發表慶祝登基70周年的公開信時，曾為卡米拉正名。英女王當時表示她期望兒子查理斯成為國王後，其妻卡米拉能以王后身份分擔職務。

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責任編輯：鄭錦玲

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