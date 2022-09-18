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香港國際機場上月客運量 按年增1.1倍

股樓投資 16:27 2022/09/18

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本港入境檢疫模式調整至「3+4」方案至今逾月，機管局公布上月份香港國際機場營運數據。8月內，機場的客運量達 479,000 人次，較去年同月增加 116.3%，但仍遠低於 2019 年疫情前水平。飛機起降量較去年同月減少 11.3% 至 11 390 架次，貨運量則下跌 21.0% 至 338,000 公噸。機管局形容，入境旅遊限制於8月進一步放寬後，在本港居民及訪港旅客人數增加帶動下，客運量有所增長，而往來東南亞的客運量錄得最大升幅。

【京東9618】劉強東轉讓 兩間京東系公司各45%股權  詳情請看【下一頁

【溫股知新】港股預期反彈 個股仍然難揀

全球經濟前景不明朗，加上地緣政治局勢持續緊張及全球供應鏈受衝擊，貨運量因而受到影響。出口及進口貨運量分別較去年同月減少 25% 及 20%。往來北美及歐洲主要貿易地區的貨運量跌幅最為顯著。

【港交所388】港交所旗下LME 遭多間對沖基金於倫敦法院控告  詳情請看【下一頁

於今年首8個月，機場客運量同比上升 141.5% 至 170 萬人次，飛機起降量及貨運量則分別下跌 2.8% 及 11.1% 至 85 020 架次及 280 萬公噸。在過去 12 個月，客運量及飛機起降量分別上升 121.9% 及 6.1% 至 240 萬人次及 142 330 架次，貨運量則下跌 2.9% 至 470 萬公噸。

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撰文 : 李尚毅

國泰航空（00293） 港股

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