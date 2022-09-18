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【日本水果】日本「極甜」水果需求大增　疫情不影響送禮及海外需求

商業 16:14 2022/09/18

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日本國產水果因農戶的老齡化等原因，栽培面積減少，但產出額反而增加。全因農戶通過改良品種和栽培技術，生產出更多的「極甜」水果，開拓出送禮和海外需求。（資料圖片）

日本國產水果因農戶的老齡化等原因，栽培面積減少，但產出額反而增加。全因農戶通過改良品種和栽培技術，生產出更多的「極甜」水果，開拓出送禮和海外需求。

【日本經濟】日本咖哩飯價格創20年新高　日圓貶值、香料價格暴漲成主因

《日經新聞》報道，日本國產果實2020年的產出額為8741億日圓（約477億港元），比上年增加了4％，其中出口顯著增長。2021年出口額比上年增長39％，達到263億日圓（約14.3億港元），創下歷史新高，高甜度的日本國產果實在以亞洲為中心的海外也有很強的競爭力。

起初以極甜聞名的是宮崎縣生產的全熟芒果「太陽之子」，品種甜度均達到15度以上的標準。受該品種人氣旺盛的影響，日本全國高甜度新水果品種接連問世。

成為簡單易懂標準

其背景之一是消費者的喜好發生變化，與柚子等酸味較強的水果相比，消費者更喜歡偏甜的水果。故在挑選水果時，甜度逐漸成為一項簡單易懂的標準。
 
石川縣的蔬果批發企業「薄井青果」社長薄井壯登稱：「甜度已成為消費者送禮時的保證」。他指出，甜度讓顧客者感到放心。金澤市的一位60多歲的家庭主婦表示：「水果對普通家庭來説是奢侈品，如果標明甜度，就不用擔心會浪費錢，可以放心購買或送人」。
 
今年夏季，鳳梨產量全日本第一的沖繩縣，其首批新品種、極甜鳳梨「White Coco」的每個售價達2500日圓（約136.5港元）左右，首年度的出貨量為4500個，今後將擴大生產。

【FedEx】全球包裹數量急降　FedEx關閉90個辦事處、停飛貨機

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責任編輯：李智美

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