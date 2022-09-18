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【台東地震】台東發生6.8級強震　香港多名市民報告震感　美國、日本發海嘯警報

Hot Talk 15:43 2022/09/18

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台灣台東縣今日（18日）下午2時44分發生黎克特制6.8級地震，近乎全台灣感受到震動，隨後台東縣、花蓮縣都出現多次餘震。據稱花蓮縣有大樓倒塌，救援正在進行。香港天文台則表示，初步分析下午2時44分台灣發生一次6.6級地震，震中位於台東之東北偏北約69公里。香港天文台接獲超過十名市民報告，表示感到輕微震動，震動維持數秒。日本氣象廳向沖繩的宮古島、八重山地方發出海嘯注意警報。美國海嘯預警系統亦發出海嘯警報。

台中央氣象局公布，本次地震震央位於台東縣的池上鄉，在縣政府北方42.7公里，震源深度7公里。花蓮縣、台東縣錄得最大震度，其餘包括雙北地區、台中、高雄等各縣市都有震感。在個多小時前，當地曾發生5.9級強震及多次餘震。另外，自前一晚發生6.4級地震後，當局已錄得至少70次不同級別的餘震。

中國地震台網則公布，大陸沿海省份包括福建、廣東、江蘇、上海等亦震感明顯。

氣象局地震測報中心課長陳達毅指，未來2天仍會有5級以上地震，5天內有4級以上地震，整波餘震可能持續一個月，3級以上地震之後也有可能再發生，但後續發生的餘震，頻率、規模皆已趨緩。他指，這主要是受到菲律賓海板塊、歐亞海板塊斷層受到應力作用，和台中央山脈底下的斷層系統有關。

 

編輯：胡學能

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