【英女王逝世】威廉哈里著軍裝守夜 8名孫輩首次參與

英女王靈柩已擺放在國會大樓西敏廳，開放予公眾瞻仰。英女王4名子女為她守夜後，8名孫輩王室成員接力參與守夜儀式，是君主孫輩歷史上首次參與「王子守夜」儀式。威廉王子及哈里王子於上周六（17日）身穿軍裝為英女王守夜，其一眾堂表兄弟姊妹亦站立在靈柩兩旁。

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英女王4名子女已於上周五（16日）夜晚結束守夜，是次為英國王室首次有孫輩參與「王子守夜」傳統儀式，威廉（Prince William）及哈里（Prince Harry）等人上周六下午6時為英女王守夜。威廉站在靈柩前端方向，而哈里則站在尾端位置。

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威廉和哈里同樣身穿御林軍藍軍騎兵團軍禮服，其中哈里身上還佩戴皇家維多利亞勛爵（Knight Commander of the Royal Victorian Order） 及阿富汗服役勳章。

安德魯哈里同獲准 著軍裝接力守夜 【下一頁】

參與守夜儀式的還有安妮公主兒子飛利浦斯（Peter Phillips）、安妮女兒扎拉‧廷德爾（Zara Tindall）、安德魯王子兩名女兒比特麗斯公主（Princess Beatrice）及尤金妮公主（Princess Eugenie） 、愛德華王子長女露易絲（Lady Louise Windsor）、愛德華年僅14歲的幼子詹姆士（James）。

守靈儀式期間公眾繼續排隊進場瞻仰靈柩，8名王室成員圍繞背對靈柩站立，全數皆低頭未發一言，其後在威廉帶領下離開大廳。

責任編輯：李俊儀