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【英女王逝世】威廉哈里著軍裝守夜 8名孫輩首次參與

環球社會熱點 15:14 2022/09/18

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英女王靈柩已擺放在國會大樓西敏廳，並已開放予公眾瞻仰。英女王4名子女已為她守靈，8名孫輩王室成員其後亦參與守靈儀式。威廉王子及哈里王子於上周六（17日）下午身穿軍裝為英女王守靈，其一眾堂兄姊妹亦站立在靈柩兩旁。

王儲威廉護送祖母靈柩 憶亡母戴安娜葬禮 【下一頁】

英女王4名子女已於上周五（16日）夜晚結束守靈，是次為英國王室首次有孫輩參與「王子守夜」傳統儀式，威廉（Prince William）及哈里（Prince Harry）等人上周六下午6時為英女王守夜。威廉站在靈柩頭部方向，而哈里則站在腳部位置。

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威廉和哈里同樣身穿軍服，其中哈里身上還佩戴皇家維多利亞勛爵（Knight Commander of the Royal Victorian Order） 及阿富汗服役勳章。

安德魯哈里同獲准 著軍裝接力守夜 【下一頁】

參與守靈儀式的還有安妮公主兒子飛利浦斯（Peter Phillips）及女兒扎拉‧廷德爾（Zara Tindall） ，安德魯王子女兒比特麗斯公主（Princess Beatrice）及尤金妮公主（Princess Eugenie） ，愛德華王子的長女露易絲公主（Lady Louise Windsor）及年僅14歲的詹姆士王子（James Mountbatten-Windsor）。

守靈儀式期間公眾繼續排隊進場瞻仰遺容，8名王室成員圍繞背對靈柩站立，全數皆低頭未發一言，其後在威廉帶領下離開大廳。

責任編輯：李俊儀

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