【烏克蘭戰爭】伊久姆亂葬崗逾400屍 部分料曾遭酷刑

烏克蘭軍早前成功收復烏東戰略城市伊久姆，於一個亂葬崗發現400多具屍體，當中大部分死者身份為婦孺等平民。當局指部分屍體上可看到死者曾遭受酷刑的跡象。

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烏克蘭當局派大約百名緊急服務人員，自上周五（16日）起挖掘位於伊久姆（Izyum）邊陲地區松樹林的一個亂葬崗。

當局指俄軍曾將現場用作軍事據點，而亂葬崗内有400多具平民及多達17名烏克蘭士兵的屍體。

墓地有一排排的墳墓，上面放置了木製十字架。而少部分死者墓碑上刻上名字，大部分墓碑上都按俄軍要求僅以數字標示。

烏克蘭警方指現場約有445座新墳，但部分墳墓内葬有多於一具屍體，而大部分死者為婦孺等平民。

其中一名平民屍體的頸部上掛著一根繩子，當局認為他生前曾遭受酷刑。

烏稱伊久姆有亂葬崗 埋逾440屍 【下一頁】

哈爾科夫（Kharkiv）地區檢察官 Olexander Ilyenkov聲稱，亂葬崗内所有屍體幾乎都是死於俄軍之手，有部分人被殺害或折磨，也有部分人士因俄軍空襲或炮彈而死。

雖然烏軍近期的反攻有進展，但遭烏軍解放地區的平民仍心有餘悸。大約50名平民仍居住在當地幼稚園地下室，部分人害怕再經歷空襲而拒絕在白天回家，更選擇在戶外操場煮飯。

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責任編輯：鄭錦玲