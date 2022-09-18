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【京東9618】劉強東轉讓 兩間京東系公司各45%股權

股樓投資 15:11 2022/09/18

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京東集團(09618)主席劉強東再有動作。京東物流(02618)宣布，為提高行政效率，劉強東於9月16日(周五)訂立股權轉讓協議， 據此劉強東同意將於西安京東持有的45%股權轉讓予京東集團副總裁繆欽。由於一名登記股東變更，西安京東、外商獨資企業及新登記股東訂立新合同安排，現有合同安排同時終止。根據新合同安排，西安京東的新登記股東 為繆欽（持有45%）、李婭雲（持有30%）及張雱（持有25%）

【港交所388】港交所旗下LME 遭多間對沖基金於倫敦法院控告  詳情請看【下一頁

另外，京東健康(06618)也宣布，為提高行政效率，劉強東先生於9月16日訂立股權轉讓協議， 據此劉強東同意將於宿遷天寧持有的45%股權轉讓予繆欽。由於一名登記股東變更，宿遷天寧、外商獨資企業及新登記股東訂立新合同安排，現有合同安排同時終止。根據新合同安排，宿遷天寧的新登記股東為繆欽（持 有45%）、李婭雲（持有30%）及張雱（持有25%）。

兩公司同時表示，劉強東辭任京東集團首席執行官後，致力於京東集團的長期 戰略設計，年輕領軍人才培養和鄉村振興事業。作為京東物流及京東健康的非執行董事，不參與兩集團的日常營運，簽署西安京東及宿遷天寧的所有相關文件存在實際困難。為提高行政效率，西安京東和宿遷天寧的各項行政事務或備案由繆欽管理將更為高效。

【溫股知新】港股預期反彈 個股仍然難揀

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撰文 : 李尚毅

京東集團—SW（09618）

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