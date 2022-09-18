【港交所388】港交所旗下LME 遭多間對沖基金於倫敦法院控告

外電引述法庭資料報道，港交所（00388）旗下的倫敦金屬交易所（LME）被多個對沖基金，包括AQR、DR Commodities LLC 及Flow Traders BV等，於倫敦法院控告，惟有關細節仍未公布。

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今年6月，ＬＭＥ亦遭美國對沖基金Elliott在英國提出司法覆核申索，索賠金額約4.5億美元。ＬＭＥ管理層認為該申索毫無法律依據，ＬＭＥ將積極抗辯。

事緣今年３月７日（英國時間．下同）鎳市場價格出現顯著上升，然而ＬＭＥ認為截至當日晚上收盤時的交易是有序進行。隨後在３月８日凌晨，鎳價格在短時間內大幅上升，ＬＭＥ與ＬＭＥClear 商討後，決定於當日08:15起暫停所有鎳合約的交易，並將所有於３月８日00:00或之後執行的交易取消，暫停交易是因為鎳市場已出現失序的情況，而追溯性地取消交易，是為了讓市場回到ＬＭＥ可以確信市場是有序運作的最後一個時間點。LME鎳交易其後於3月16日在所有執行交易的場所恢復進行。

事件導致港交所上半年商品收入下跌，行政總裁歐冠昇早前表示，集團留意到鎳市場交易環境的正常化，儘管成交量有所降低，但相關交易情況正回歸常態。

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