陳茂波料本年度財政情況遜預期 將錄超過1000億元赤字

財政司司長陳茂波在最新網誌中表示，無論是中小企抑或打工仔，都仍然承受著不同程度的經濟壓力，而政府的財政收入狀況也一樣。在經濟低迷的環境下，可以預期政府的收入將不如預期，但開支卻有所上升，在此情況下，本年度的財政狀況將較預期差。估計2022至23財政年度將會錄得超過1,000億元赤字，遠高於今年初預算案所估算的563億元。如是者，這將會是歷來第二高的財政赤字，僅次於前年2,325億元赤字的歷史紀錄，亦意味政府的財政儲備或會進一步降至8,000億元的邊緣。倘若不計算今年將發行的綠色債券所得的350億元，則上述赤字情況將更為嚴重。

科網股難重拾昔日高速增長但前景正面 瑞信方錦聰：首選外賣與本地生活服務 詳情請看【下一頁】

陳茂波表示，印花稅方面，今年4至8月份港股平均每日成交額的1,170億元，較去年同期少26%；而今年度首4個月的住宅樓宇成交量亦減少三成七。股票和樓市疲弱，或令今年的印花稅收入比預期少約三分之一。樓市疲弱，今年度首5個月的地價收入為172億元，與全年度的預算收入1,200億元相距甚遠。過去的經驗顯示，在樓價下調的時候，地價的調整幅度會更大，四月份便曾有住宅地皮流標。經濟疲弱之時，市場對商業用地的需求亦較弱。與此同時，發展商補地價商討的意欲亦明顯減弱，這些因素也會影響土地收入。

【溫股知新】港股預期反彈 個股仍然難揀

在收入減少的同時，開支卻顯著增大。面對疫情打擊及經濟下行的壓力，港府一直推行逆周期措施，以緩和經濟收縮帶來的影響，並盡力維護市場對前景的信心。計及年初預算案中總額逾1,700億元的逆周期措施，已令今個財政年度估計錄得超過560億元赤字，惟這數字並未包括其後推出、涉資430億元的「2022保就業」計劃，以及「防疫抗疫基金」第六輪措施。

陳茂波補充，展望未來數季的經濟環境仍然嚴峻，10月1日發放的第二期消費券，將為消費市道注入超過150億元的消費力，發揮提振作用及乘數效應。但經濟改善的關鍵是疫情更大程度受控，跨境往還的便捷更是恢復經濟動力的核心所在。

【新冠疫情】盧寵茂：放寬入境後數據正面 積極考慮「0+7」方案 詳情請看【下一頁】

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機