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【環球加息】本周11家央行議息　儲局料加息0.75厘　港息將本周期首次跟加

股市 07:48 2022/09/18

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【環球加息】本周11家央行議息　儲局料加息0.75厘　港息將本周期首次跟加

本周有11家央行議息。中國人民銀行周二（9月22日）公布LPR（貸款市場報價利率），內地8月份LPR曾減息，1年期由3.7厘減至3.65厘，5年期由4.45厘減至4.3厘，以示對房地產按揭貸款的支持，市場預期9月份LPR利率不變。

瑞典周二亦議息，市場預期政策利率由0.75厘加至1.5厘，加幅0.75厘。瑞典通脹問題嚴重，8月份CPI按年由8.5%升到9.8%，瑞典克朗兌美元今年來累跌15.7%。

美國在香港時間周四凌晨公布加息幅度，市場預期由2.25至2.5厘，加到3.25至3厘，加幅0.75厘，利率期貨顯示，仍有18%的機會率加息1厘。美國8月份通脹按年由8.5%放緩至8.3%，不過核心通脹由5.9%升至6.3%，以反映美國人工上升，及不計油價與食品後，其他物價及服務價格上升問題仍然嚴重。

儲局大幅加息後，香港銀行最優惠利率（Prime Rate）預期將跟隨上調，滙豐及中銀香港現時最優惠利率為5厘，渣打最優惠利率5.25厘。

日本央行議息，市場預期維持寬鬆貨幣政策，基準利率維持在歷史低點-0.1厘，將10年期國債收益率目標維持在0%附近。

菲律賓、印尼及台灣同日議息，市場料菲律賓由3.75厘加息至4.25厘，印尼由3.75厘加息至4厘，台灣由1.5厘加息至1.625厘，不過，菲律賓CPI僅6.3%，印尼CPI亦4.69%，台灣CPI亦僅2.66%，通脹壓力相對低，而其滙價亦受累強美元，年內分別累跌11.2%、4.6%及11.7%。

同日加息重頭戲落在歐洲，英倫銀行、瑞士、挪威、匈牙利將公布議息結果。市場預期英國由1.75厘加息至2.25厘，加幅僅0.5厘，雖然英國通脹壓力大，達9.9%，但經濟增長前景欠佳，影響央行加息力度。

至於瑞士、挪威、匈牙利，市場預期瑞士結束負利率，政策利率及活期存款利率由-0.25厘加至0.5厘，加幅達0.75厘，瑞士息口仍低，因8月通脹仍僅3.5%，不過勢受天然氣漲價衝擊。市場預期挪威由1.75厘加息至2.25厘，加幅0.5厘，而匈牙利則維持13.75厘高息，匈牙利貨幣年內累跌19.8%。

【美國加息】美國前財長薩默斯：若儲局加息猶豫不決　將造成更大經濟損害

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記者：譚志偉

美股 經濟衰退 經濟數據表現 LPR 天然氣 貨幣政策 經濟 中國人民銀行 滙豐控股（00005） 利率期貨

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