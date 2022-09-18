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【加密貨幣】以太坊新時代 ETHW分叉幣領取策略

股樓投資 02:14 2022/09/18

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以太坊剛於過去周四（15日）進行合拼，共識機制由工作證明（POW）轉變為權益證明（POS），是以太坊提升為2.0版本前的一個重要里程碑。由於放棄了POW機制，即是再沒有所謂的礦工（Miner），部分人因此失去了賺錢機會，又或者其他原因，例如不相信POS，所以不願意放棄舊有POW制度。因為有些人決定另起爐灶，拒絕轉換機制，進行硬分叉，自行運作一套仍然是POW機制的以太坊區塊鏈，稱為ETHPoW。

同場加映 ：【溫股知新】港股預期反彈 個股仍然難揀

因為ETHPoW新區塊鏈的運作，所有持有在原有以太坊中持有以太幣（ETH）的錢包，都會獲得相等數量的新分叉鏈（ETHPoW）的分叉以太幣，即是ETHW。

但讀者要留意，雖然所有在以太坊區塊鏈的錢包，均可獲得ETHW，但這幣不會如其他空投，自動出現在錢包之中。因為這些幣是在新的ETHPow區塊鏈中，錢包必須連接新的區塊鏈，才可顯示所獲加密貨幣。以最常用的MetaMask錢包為例，步驟如下；

    點擊圖片放大
    +5
    +4

1. 先打開MetaMask錢包

2. 按選擇網絡的按鍵

3. 再按新增網絡

4. 此時會有新增視窗出現，按指示輸入以下數據

5. 網路名稱: ETHW-mainnet

6. 新的 RPC URL：https://mainnet.ethereumpow.org

7. 鏈 ID： 10001

8. Currency Symbol：ETHW

9. 區塊鏈瀏覽器(Optional)：https://mainnet.ethwscan.com

10. 完成後就可以連接新網絡，會見到應得的ETHW幣。

若果以太幣儲存在中心化交易所中，按不同交易所有不同處理方法，常用的幣安（Binance）則表示會數日內將ETHW分派給合資格用戶，會自動出現在用戶錢包中，毋須特別動作。其他如Gemini則表示會視情況再作決定，未必會收到新幣。　

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撰文 : 龍瑞成

虛擬貨幣 POS 區塊鏈 以太坊

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