英男請查理斯三世飲啤酒 英王一句話引全場爆笑

查理斯三世成為英國國王後，其舉動備受國際關注。有來自伯明翰的男子於Twitter分享查理斯三世軼事，表示在7月底的英聯邦運動會開幕禮遇到查理斯，於是邀請他去喝啤酒。查理斯三世當時說了一句話，引起人群爆笑。

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來自伯明翰的36歲男子Daniel Walker最近在Twitter發布影片，指自己於7月28日剛完成工作，正前往會合友人共酌。適逄英聯邦運動會（The Commonwealth Games）開幕，當時仍是王儲的查理斯三世（Charles III）向人群揮手時，Daniel向他高呼：

「查理斯，想唔想飲杯啤酒？」 （Charles， do you want to go for a beer？）

查理斯三世愕然看著他，Daniel再重複問題後，查理斯三世突然眼睛一亮，立即回答「係邊？」，然後再稱：

「「你一定要推薦某個地方」 （You’ll have to recommend somewhere）

兩人簡短的對話引起人群爆笑，Daniel表示當時直呼查理斯三世名字，他最初反應有點粗魯。Daniel嘗試再重覆問題，卻難以相信查理斯三世會回應，形容是有趣回憶。

查爾斯三世的保安人員此刻要求Daniel留在原地，稱英王想見他。查爾斯三世與Daniel握手並詢問他做什麼工作後，查爾斯三世亦不乏幽默本色，稱Daniel是「地道伯明翰小伙子」（proper Brummie lad），並祝願他一切順利。

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責任編輯：郭麗明