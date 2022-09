英男請查理斯三世飲啤酒 英王一句話引全場爆笑

查理斯三世成為英國國王後,其舉動備受國際關注。有來自伯明翰的男子於Twitter分享查理斯三世軼事,表示在7月底的英聯邦運動會開幕禮遇到查理斯,於是邀請他去喝啤酒。查理斯三世當時說了一句話,引起人群爆笑。

來自伯明翰的36歲男子Daniel Walker最近在Twitter發布影片,指自己於7月28日剛完成工作,正前往會合友人共酌。適逄英聯邦運動會(The Commonwealth Games)開幕,當時仍是王儲的查理斯三世(Charles III)向人群揮手時,Daniel向他高呼:

「查理斯,想唔想飲杯啤酒?」

(Charles, do you want to go for a beer?)