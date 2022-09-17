【英女王逝世】據報國葬節目籌備達半世紀 新聞主持隨身攜帶黑呔

英女王伊利沙伯二世下周一（19日）舉行國葬，幾乎所有英國主要電視頻道將全天候播放國葬儀式。據悉，英國電視台數十年前開始籌備英女王駕崩，《天空新聞台》記者透露，他30年前已排練應對英女王逝世。

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除了Channel 5電影頻道外，英國廣播公司（BBC）、獨立電視台（ITV），以及《天空新聞台》將於周一全天候直播英女王國葬。據悉當地電視台早於數十年前為英女王駕崩作籌備，直至英女王月初逝世，BBC等電視台便能立即提供最新資訊及畫面。

負責報道英女王國葬的《天空新聞台》主持人Dermot Murnaghan向《衛報》稱，自己在30年前已籌備倫敦橋行動（Operation London Bridge）。直至今年夏天留意到英女王與前首相約翰遜（Boris Johnson）合照，出現行動不便情況後，便加緊計劃籌備。

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Dermot透露，在過去幾個星期，他一直隨身攜帶黑色領帶，以防出現突發情況。即使考慮周全，英女王於上周逝世，仍然使Dermot措手不及，需要在傾盆大雨環境宣佈這個消息。

《衛報》指，西敏寺（Westminster Abbey）附近已鋪設電視廣播電纜，當地所有衛星通信車全被租用。全球媒體不惜投放大量資金，美國多個電視台亦派出頂級主持人往倫敦報道國葬儀式，確保獲得最佳直播地點。預料有超過數百萬人會在網上觀看直播，BBC憂慮其iPlayer服務難以同時應付大量觀眾。

根據英國電視台節目表，天空新聞最早於當地時間凌晨5點起在西敏寺進行現場直播、BBC於早上8點至下午5點直播國葬儀式。至於ITV早上9點開始會全天候直播所有王室活動。

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責任編輯：郭麗明