【小米1810】雷軍：「造車」令小米未來5至10年不舒服

▲ 雷軍：「造車」令小米未來5至10年不舒服

小米 （01810） 創辦人雷軍周五（16日）在社交平台轉載自己接受中央電視節目《雲頂對話·雷軍》訪問正片，並提及「造車」對小米的影響。雷軍指，決定造車對自己來說就意味著很大的工作量，對小米來說就意味著未來五到十年不舒服，小米順勢而為，而勢頭變了。

「今天智能手機肯定不是最尖端的科技了，尖端的科技已經變成了智能電動汽車，它在風口上...這就意味著它可以獲得足夠的注意力、極其廉價的資本和足夠豐富的人才。如果我們小米不在風口上，我們這兩個行業是重疊的，我們的人才全跑光了，你小米還拿什麼做手機？」

對於小米做高端市場，雷軍提到別人說小米是「性價比品牌」為他遇到的最大的誤解，他指，「所有高端都有性價比，只是你性價比做到什麼程度」。

雷軍又提到，在2021年那個時間點前，小米在全力把手機做好，「我們當時也提出了很誇張的目標在全力衝刺，在沒有完成之前一個企業的資源是有限的，所以我們極度地強調專注，當時無論汽車的話題有多熱，我在內部是拒絕討論汽車的」。

雷軍形容小米是「被逼」造車，因不做就落伍。他在訪問中指，「風口的豬」光有勤奮和努力是不夠的，也得掌握運氣。

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編輯：袁諾曦