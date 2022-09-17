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【香港經濟】陳茂波：爭取穩疫情下最大程度恢復境外往來　倡7大方向發展香港金融業

股市 15:26 2022/09/17

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陳茂波：爭取穩疫情下最大程度恢復境外往來　倡7大方向發展香港金融業

財政司司長陳茂波於ACCA（特許公認會計師公會）香港分會2022年度周年研討會的開幕辭中指，會致力爭取在穩疫情的基礎上，最大程度恢復與境外的往來，以穩住經濟，保持競爭力，及重啟經濟動力，有信心可以很快克服目前逆境。

陳茂波同時提出香港未來金融業發展的7大方向，包括：（1）推進香港國際金融中心更多元化發展；（2）助力人民幣國際化；（3）全力推動綠色及可持續金融發展；（4）力爭跨國及內地企業利用香港作為財資管理中心；（5）發展香港成為國際資產管理中心；（6）提升香港作為風險管理中心的功能；及（7）積極開拓金融科技及虛擬資產等新興領域。

香港總商會總裁梁兆基於主題演講表示，人力資源短缺、投資不足和稅務優勢減少是香港要實現持續增長需要盡快和優先處理的一些重要議題。雖然全球商業環境變得愈來愈複雜，但疫情後復甦的關鍵仍然簡單，就是繼續投放資源於人力、技能、基建和科技。

另外，ACCA香港分會會長陳婉真表示，身處後疫情時代，經濟復甦充滿未知數，但疫情總會過去，應該放眼未來做好準備。

是次ACCA周年研討會聚焦分析未來主要的發展趨勢，探討商界應如何應對不確定性，並發揮自身業務優勢，以及ACCA財會專才如何運用財會智慧，為企業增值。

相關文章：

【環球經濟】ACCA：會計界對下半年增長信心轉弱

【中國經濟】陳啟宗：內地處理疫情的方式讓全世界困惑　「香港局部封城驅使許多外籍人士離開」

編輯：袁諾曦

經濟 國際金融中心 梁兆基 會計師公會 陳茂波 財政司

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