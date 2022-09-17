【WhatsApp電影】反駁分裂社會指控？　WhatsApp原創電影獲NBA球員助陣　營銷主管：盼傳達聯繫大眾訊息

Meta旗下通訊程式WhatsApp近日也宣布涉足電影業務，將推出第一部原創電影「Naija Odyssey」，講述NBA球員「字母哥」Giannis Antetokounmpo的故事。惟外媒亦指出該部電影，是由於Giannis Antetokounmpo在今年2月與WhatsApp簽署了代言協議而推出，似乎是WhatsApp推廣手法之一。

該12分鐘WhatsApp原創電影「Naija Odyssey」將於今年9月21日在Prime Video首播，並會在WhatsApp的社交媒體帳號發布，包括YouTube頻道。據WhatsApp描述，該電影由Giannis Antetokounmpo主演並講述他出生於希臘雅典，父母是尼日利亞人，並因此在跨文化世界之中找尋歸屬感等的故究。

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擬借球星之名宣傳 另反駁加劇社會分裂等說法

惟據影視媒體Variety的報道指出， WhatsApp委託製作這部電影的用意，實際是利用 Giannis Antetokounmpo 的全球知名度，傳達WhatsApp可以將人們聚集於一起的訊息。

報道引述WhatsApp全球市場營銷主管Vivian Odior指，「Naija Odyssey」是一個加強大眾印象，對於WhatsApp是如何幫助人們擁抱多元化生活的故事：「在處理人際關係、身份，甚至逆境時，WhatsApp就在那裡，通過將你與最重要的人聯繫起來」。

該媒體又提到， WhatsApp推出該電影的目的， 還包括反駁過去有關WhatsApp助長傳播錯誤訊息，加劇社會分裂等說法。

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責任編輯：張寶燕

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