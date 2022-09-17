  • 33°C
香港時間 : 2022917日 (週六) 14:59
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【烏克蘭戰爭】印度呼籲俄羅斯停戰 普京：絕不改變軍事行動

環球社會熱點 14:06 2022/09/17

分享：

分享：

俄烏戰爭爆發超過半年，全球多國均呼籲停戰。印度總理莫迪周五（16日）出席烏茲別克舉行的「上海合作組織」 （SCO） 峰會，向俄羅斯總統普京表達對烏克蘭戰爭憂慮。普京表示，莫斯科將遏力結束衝突，但基輔拒絕談判。但普京於會後重申，俄羅斯絕不改變在烏克蘭進行的特別軍事行動。

烏稱伊久姆有亂葬崗 埋逾440屍 【下一頁】

莫迪（Narendra Modi）周五在SCO峰會期間向普京（Vladimir Putin）呼籲停戰。莫迪表示曾與普京電話談及烏克蘭戰爭，重申呼籲普京停戰，又指現今並非戰爭時代，冀普京透過對話及外交手段解決歧見，使全球再次團結。

普京回應指，明白印度對烏克蘭衝突的立場及憂慮，莫斯科將盡一切努力結束衝突。普京批評是烏克蘭拒絕進行談判，又指烏方揚言要通過軍事手段達到目標。

澤連斯基訪哈爾科夫 誓言收復克里米亞 【下一頁】

普京於SCO峰會後發表講話，強調即使烏克蘭反攻，亦不會改變俄羅斯尋求解放頓巴斯地區的軍事目標。普京稱俄軍迄今尚未部署全部兵力，而且不急於加快攻勢，亦正逐步控制烏克蘭新地區。

普京警告，若烏軍繼續發動襲擊，俄軍將加強軍事回應，不排除襲擊更多烏克蘭基礎設施。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：郭麗明

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

據報普京曾遇汽車炸彈暗殺 多名保鑣事後人間蒸發
2022/09/16
據報普京曾遇汽車炸彈暗殺 多名保鑣事後人間蒸發
【英女王逝世】碧咸通宵排足13個鐘瞻仰女王 低頭流下男兒淚
今日
【英女王逝世】碧咸通宵排足13個鐘瞻仰女王 低頭流下男兒淚
查理斯三世打造理想英格蘭小鎮 追求傳統禁現代化設計（多圖）
今日
查理斯三世打造理想英格蘭小鎮 追求傳統禁現代化設計（多圖）
【英女王逝世】瞻仰人龍近8公里需等14小時 政府暫時截停
2022/09/16
【英女王逝世】瞻仰人龍近8公里需等14小時 政府暫時截停
美17歲少年超越羽生結弦創歷史 首完成花滑4A四周半跳
2022/09/16
美17歲少年超越羽生結弦創歷史 首完成花滑4A四周半跳

你可能感興趣

據報普京曾遇汽車炸彈暗殺 多名保鑣事後人間蒸發
17:10 2022/09/16
據報普京曾遇汽車炸彈暗殺 多名保鑣事後人間蒸發
【英女王逝世】碧咸通宵排足13個鐘瞻仰女王 低頭流下男兒淚
今日 12:31
【英女王逝世】碧咸通宵排足13個鐘瞻仰女王 低頭流下男兒淚
查理斯三世打造理想英格蘭小鎮 追求傳統禁現代化設計（多圖）
今日 08:05
查理斯三世打造理想英格蘭小鎮 追求傳統禁現代化設計（多圖）
地緣政治 外交 軍事 莫迪 普京 戰爭 烏克蘭 莫斯科 俄羅斯 印度

上一篇文章

【英女王逝世】王歧山確認出席國葬 6國不獲邀（附名單） （第三版）

下一篇文章

【英女王逝世】當局呼籲暫停前往瞻仰 男子嘗試觸碰靈柩被捕（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【BNO移民英國】20及50鎊舊紙幣下月起作廢 民眾排逾一個鐘趕換新鈔
【BNO移民英國】20及50鎊舊紙幣下月起作廢 民眾排逾一個鐘趕換新鈔
【英女王逝世】當局呼籲暫停前往瞻仰 男子嘗試觸碰靈柩被捕（不斷更新）
【英女王逝世】當局呼籲暫停前往瞻仰 男子嘗試觸碰靈柩被捕（不斷更新）
新型冠狀肺炎全球疫情（09月17日 時間09:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（09月17日 時間09:00）
據報普京曾遇汽車炸彈暗殺 多名保鑣事後人間蒸發
據報普京曾遇汽車炸彈暗殺 多名保鑣事後人間蒸發
【英女王逝世】王歧山確認出席國葬 6國不獲邀（附名單） （第三版）
【英女王逝世】王歧山確認出席國葬 6國不獲邀（附名單） （第三版）
【英女王逝世】安德魯哈里同獲准 著軍裝接力守夜
【英女王逝世】安德魯哈里同獲准 著軍裝接力守夜
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款