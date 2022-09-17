【烏克蘭戰爭】印度呼籲俄羅斯停戰 普京：絕不改變軍事行動

俄烏戰爭爆發超過半年，全球多國均呼籲停戰。印度總理莫迪周五（16日）出席烏茲別克舉行的「上海合作組織」 （SCO） 峰會，向俄羅斯總統普京表達對烏克蘭戰爭憂慮。普京表示，莫斯科將遏力結束衝突，但基輔拒絕談判。但普京於會後重申，俄羅斯絕不改變在烏克蘭進行的特別軍事行動。

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莫迪（Narendra Modi）周五在SCO峰會期間向普京（Vladimir Putin）呼籲停戰。莫迪表示曾與普京電話談及烏克蘭戰爭，重申呼籲普京停戰，又指現今並非戰爭時代，冀普京透過對話及外交手段解決歧見，使全球再次團結。

普京回應指，明白印度對烏克蘭衝突的立場及憂慮，莫斯科將盡一切努力結束衝突。普京批評是烏克蘭拒絕進行談判，又指烏方揚言要通過軍事手段達到目標。

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普京於SCO峰會後發表講話，強調即使烏克蘭反攻，亦不會改變俄羅斯尋求解放頓巴斯地區的軍事目標。普京稱俄軍迄今尚未部署全部兵力，而且不急於加快攻勢，亦正逐步控制烏克蘭新地區。

普京警告，若烏軍繼續發動襲擊，俄軍將加強軍事回應，不排除襲擊更多烏克蘭基礎設施。

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責任編輯：郭麗明