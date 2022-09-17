【全球經濟】世界銀行警告：若未來數月利率過高　全球經濟恐陷入「毀滅性」衰退

▲ 世界銀行警告：若未來數月利率過高 全球經濟恐陷入「毀滅性」衰退

世界銀行（World Bank）警告，全球政策決策者正在以半個世紀以來從未見過的同步程度收縮貨幣，若主要央行在未來幾個月內利率升得過高，並為金融市場帶來壓力，會將明年全球經濟招致「毀滅性」衰退。機構呼籲，各大經濟體的貨幣構機應協調行動，以減少總體緊縮幅度。

世界銀行稱，全球經濟目前正處於1970年以來最嚴重的放緩中，消費者信心的下降幅度已經超過了前幾次全球衰退前的水平。即使明年全球經濟面對輕微打擊，也可能導致陷入衰退。

世界銀行行長David Malpass指，全球經濟增長正在急劇放緩，更多國家已陷入衰退，擔心這些趨勢將持續下去，為新興市場和發展中經濟體帶來長遠的毀滅性後果。

核心通脹要降至5% 利率須提高到近4%

對於通脹，世界銀行稱，全球利率的預期上升將壓低通脹，但不足以實現央行的目標。據機構預測，若要將核心通脹維持在5%，明年將要把全球利率提高到近4%，根據報告採用的模型，如果央行希望把通膨控制在目標區間內，利率可能要高達6%。但這會逼2023年全球經濟增長將降至0.5%。

為減低通脹影響，世界銀行敦促，各國政府向弱勢家庭提供具針對性的援助，而不非依賴收緊貨幣政策。David Malpass又認為，應促進生產多於限制支出，因提高生產力和資本配置，這對增長和減貧至關重要。

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編輯：袁諾曦