【全球經濟】IMF：環球經濟於第三季進一步減弱　惟預測會否出現廣泛衰退仍尚早

▲ IMF：環球經濟於第三季進一步減弱 惟預測明年出現廣泛衰退仍尚早

國際貨幣基金組織（IMF）表示，經濟下行風險繼續主導全球前景，預計部份國家將在2023年陷入衰退，但現在說全球是否會出現廣泛衰退還為時尚早。他又指，即使部份國家技術上未陷入衰退，但對世界各地的許多人而言，已看似是衰退。

據IMF發言人Gerry Rice表示，據高頻數據顯示，由於通脹持續高企、供應鏈問題和金融市場狀況趨緊，第三季度的經濟動力進一步減弱。不過，IMF沒有透露任何進一步修正前景預測的細節。

IMF在7月展望中將今明兩年的全球增長率分別下調至3.2%和2.9%。而IMF下月將會發布新一份展望。

近日Gerry Rice在一個活動上指，持續疫情封控、房地產問題為給中國的經濟活動帶來壓力，而美元走強對許多國家都有影響，明顯地全球經濟放緩僅在最近幾周和幾個月內加劇了。

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編輯：袁諾曦