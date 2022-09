【英女王逝世】碧咸通宵排足13個鐘瞻仰女王 低頭流下男兒淚

英女王靈柩日前移至國會大廈的西敏廳,接受公眾瞻仰,大批民眾不惜等待多時送別女王。外媒直擊著名前球星碧咸亦在人群之中,他透露周四(15日)凌晨兩點已開始排隊,排逾13小時才能進入西敏廳。碧咸瞻仰靈柩期間更一度拭淚,場面令人動容。

外媒於當地時間周五(16日)中午時間,發現碧咸(David Beckham)排隊悼念英女王伊利沙伯二世,他亦大方接受傳媒訪問。碧咸透露自己在周四凌晨兩點已開始排隊,原以為通宵等待會較少人,但事與願違,因每人都想來到這裡,與大家一同慶賀女王傳奇一生。

碧咸大爆排隊期間全靠進食民眾分享的甜甜圈、薯片、檸檬糖、三文治及咖啡,又與他們閒聊消磨時間;附近民眾自覺為碧咸保持排隊秘密。

碧咸向英國獨立電視台(ITV)表示,自己受祖父母影響而成為王室粉絲,故代表他們及妻子維多利亞向英女王致敬。碧咸憶述獲授官佐勳章(OBE)時有幸與英女王交談,自己慶幸能在這麼多場合見到女王。

記者問及碧咸膝蓋舊患時,他笑稱「膝蓋還可以,但背部同隻腳就唔得啦」。(knees were ok but the back and the feet)

大批市民亦趁機與碧咸合照,他來者不拒,甚至與協助維持秩序的警察說笑話,心情相當愉快。

碧咸排足超過13個小時,直至下午3點半才能進入西敏廳。他立即收起笑臉,跟住人群徐徐前進至英女王靈柩前。碧咸輕輕向女王靈柩低頭,然後離開為身後民眾讓路。

外媒拍得的影片顯示,碧咸兩眼通紅,瞻仰靈柩期間更一度拭淚,表情凝重。

責任編輯:郭麗明