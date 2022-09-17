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【英女王逝世】碧咸通宵排足13個鐘瞻仰女王 低頭流下男兒淚

環球社會熱點 12:31 2022/09/17

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英女王靈柩日前移至國會大廈的西敏廳，接受公眾瞻仰，大批民眾不惜等待多時送別女王。外媒直擊著名前球星碧咸亦在人群之中，他透露周四（15日）凌晨兩點已開始排隊，排逾13小時才能進入西敏廳。碧咸瞻仰靈柩期間更一度拭淚，場面令人動容。

查理斯三世打造理想英格蘭小鎮 追求傳統禁現代化設計（多圖） 【下一頁】

外媒於當地時間周五（16日）中午時間，發現碧咸（David Beckham）排隊悼念英女王伊利沙伯二世，他亦大方接受傳媒訪問。碧咸透露自己在周四凌晨兩點已開始排隊，原以為通宵等待會較少人，但事與願違，因每人都想來到這裡，與大家一同慶賀女王傳奇一生。

碧咸大爆排隊期間全靠進食民眾分享的甜甜圈、薯片、檸檬糖、三文治及咖啡，又與他們閒聊消磨時間；附近民眾自覺為碧咸保持排隊秘密。

碧咸向英國獨立電視台（ITV）表示，自己受祖父母影響而成為王室粉絲，故代表他們及妻子維多利亞向英女王致敬。碧咸憶述獲授官佐勳章（OBE）時有幸與英女王交談，自己慶幸能在這麼多場合見到女王。

記者問及碧咸膝蓋舊患時，他笑稱「膝蓋還可以，但背部同隻腳就唔得啦」。（knees were ok but the back and the feet）

瞻仰人龍近8公里需等14小時 政府暫時截停 【下一頁】

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大批市民亦趁機與碧咸合照，他來者不拒，甚至與協助維持秩序的警察說笑話，心情相當愉快。

碧咸排足超過13個小時，直至下午3點半才能進入西敏廳。他立即收起笑臉，跟住人群徐徐前進至英女王靈柩前。碧咸輕輕向女王靈柩低頭，然後離開為身後民眾讓路。

外媒拍得的影片顯示，碧咸兩眼通紅，瞻仰靈柩期間更一度拭淚，表情凝重。

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責任編輯：郭麗明

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