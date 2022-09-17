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【iPhone 14災情】蘋果證實iOS 16有Bug　導致新iPhone無法啟動

14:00 2022/09/17

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蘋果iPhone 14系列日前已經正式開賣，不過據外媒MacRumors報道，蘋果已知悉iOS 16有bug，可能會影響到使用Wi-Fi網絡啟用的新iPhone。全新iPhone 14系列均可能會在啟動期間遇bug，若在一開始在設定時使用Wi-Fi，便會無法啟動。

蘋果表示，用戶應該在初次啟用iOS並提示連接Wi-Fi網絡時，選擇使用iTunes連接到Mac或PC，然後再返回之前畫面，使用Wi-Fi再次嘗試，直到啟動成功。

【iPhone 14開箱】iPhone 14 Pro Max大升級　實試動態島+4K電影拍攝（多圖+有片）

【iPhone 14】iPhone 14系列正式開售　一文看清出機優惠（不斷更新）

建議更新到iOS 16.0.1　修正錯誤

而本網記者日前在進行iPhone 14 Pro Max實測，啟用該新iPhone時，亦留意到蘋果已經為iPhone 14系列，推出iOS 16.0.1更新，修復設定期間的啟動和搬移問題。如果各位新iPhone用戶在啟用iPhone 14時遇Bug，可能就需要連接到Mac或PC升級到iOS 16.0.1，並重新啟動新iPhone作修復。

此外，蘋果也提醒用戶，若沒有更新到iOS 16.0.1，可能會導致iPhone 14和iPhone 14 Pro系列用戶無法啟用iMessage和FaceTime。

記者：張寶燕

iPhone 14系列（除iPhone 14 Plus）已經正式開售！心思思想換電話，但又猶疑不決的讀者們，不妨看看本網的iPhone 14 Pro Max實測片段，讓大家作參考：

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