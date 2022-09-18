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【周末好去處】透過VR裝置看《無舞之間》　嘗試沉浸式體驗

12:00 2022/09/18

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虛擬實境（VR）聽得多，用VR裝置看電影，暫時仍不是主流。香港藝術中心ifva就與香港導演曾翠珊共同製作虛擬實境（VR）項目《無舞之間》，結合裝置、VR、舞蹈影像等元素的互動旅程，並透過VR頭戴式裝置進入虛實之間，以不同感官見證 一段跨越生死的愛情故事。

《無舞之間》於第79屆威尼斯國際電影節「Venice Immersive」單元作世界首映，為香港首個入選的VR作品。

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《無舞之間》於9月17日至10月1日在西九文化區作首次本地展演，節目由香港藝術中心 ifva與自由空間合辦，提供 VR 硬件裝置及技術支援。

觀眾將可體驗元宇宙技術，例如VR如何讓藝術家、導演和表演者以全新的方式表達他們的創作理念、打破物理世界和虛擬世界之間的障礙，為觀眾創造嶄新的沉浸式體驗。

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《無舞之間》展演詳情

名稱：《無舞之間》

日期：2022年9月17日至10月1日

地點：西九文化區自由空間

地址：香港西九文化區博物館道18號 西九文化區藝術公園自由空間細盒

VR 硬件裝置及技術支援：Meta 

編輯：梁巧恩

iPhone 14系列（除iPhone 14 Plus）已經正式開售！心思思想換電話，但又猶疑不決的讀者們，不妨看看本報早前的iPhone 14 Pro Max實測片段，讓大家作個參考：

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