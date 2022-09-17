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【YouTube播毒】黑客針對遊戲玩家　YouTube傳播惡意軟件

16:00 2022/09/17

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黑客透過程式漏洞、傳送惡意文件等入侵電腦，是最常見的網絡攻擊。根據防毒軟件製造商卡巴斯基的最新報告，早前更有黑客針對遊戲玩家，透過YouTube來傳播惡意軟件。一旦用戶電腦受惡意軟件感染，黑客便可從受害者的系統中竊取各種憑據，再藉此欺騙更多用戶。

卡巴斯基表示，早年發現一種捆綁多種惡意程式的木馬程式，並透過電郵或者第三方加載程式進行傳播。而現在這種木馬程式主要附上於YouTube影片描述中的連結，欺騙尋找破解或作弊軟件的遊戲玩家下載，進行傳播。

【黑客入侵】新加坡星巴克客戶資料遭外洩　涉及出生日期、住址及手機號碼

【黑客入侵】報告：逾77%零售企業曾遭勒索軟件攻擊　按年大增75%

受感染後，稱為RedLine的有效負載可以從Chrome、Firefox和Chromium系列瀏覽器中竊取數據，包括自動填充信息、用戶名稱、密碼、cookie和銀行憑證。惡意程式還可從加密錢包、即時通訊軟件、FTP、SSH和VPN客戶端竊取信息，甚至在系統默認瀏覽器中打開連結以下載和打開程式。

除此以外，惡意軟件還可以使用更複雜的方案進行傳播，包括將影片下載到受害者的設備，而這些影片通常都是近期流行的PC遊戲破解內容，然後再其上傳到受害者的YouTube頻道。此後，受害者上傳影片的描述中，就會包含這些惡意軟件的連結，然後繼續循環，讓下一位受害者上傳這些影片。

該防毒軟件製造商指，這些影片提及的遊戲包括Final Fantasy XIV、Forza、Lego Star Wars、Rust、Spider-Man、 Stray、VRChat、DayZ、F1 22、Farming Simulator等。YouTube亦已經關閉受感染頻道，惟用戶需應該注意網站上的可疑連結，以防這種傳播方法愈趨嚴重。

【網絡攻擊】網遊玩家成黑客主要目標　專家建議3大自保方法

責任編輯：張寶燕

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