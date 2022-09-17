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【美國加息】美國前財長薩默斯：若儲局加息猶豫不決　將造成更大經濟損害

股市 11:15 2022/09/17

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美國前財長薩默斯：若儲局加息猶豫不決　將造成更大經濟損害

美國前財長薩默斯（Lawrence Summers）認為，聯儲局不應在大舉收緊貨幣政策方面猶豫不決，若果猶豫，將會造成更大的經濟損害。「歷史上有許多案例顯示，當針對通膨的政策調整過度延遲，都會帶來非常沉重的代價」。

薩默斯指，未有印象曾出現央行非常迅速應對通脹並付出重大代價的案例。他又指，即使是大手加息擊潰通脹的儲局前主席沃爾克（Paul Volcker）也有一個錯誤的開始（had a kind of false start）。由於經濟數據趨弱，沃爾克在1980年春季放寬政策，後期「不得不掉頭」，導致利率比原本需要的水平更高。

他提到，如果不進行重大的貨幣政策調整，是無法解決通脹問題，而市場也在逐漸認識到這一點。

此前，薩默斯表示，聯儲局可能最終要將利率提高到4.3厘以上以控制通脹。他最近指，終端利率高於4.5%的可能性要大於低於4.5%，如果利率高於5%，也不會令他意外。

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編輯：

美國 加息 經濟

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