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【iOS 16】iOS 16極速退地教學　打開iPhone相簿兩步完成

10:24 2022/09/17

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需要注意的是，搭載A12或以上芯片的裝置才支援這項iOS 16退地/去背功能，即iPhone XR、iPhone XS或以上機款。

蘋果（Apple）日前為iPhone用戶推出iOS 16更新，在iOS 16推出更多個性化功能，其中一大更新重點更可幫助用戶快速去除背景（即退地/去背），以下亦附上iOS 16退地/去背教學！

需要注意的是，搭載A12或以上芯片的裝置才支援這項iOS 16退地/去背功能，即iPhone XR、iPhone XS或以上機款。當適用iPhone完成iOS 16更新後，用戶只需打開相片（Photo）App，輕觸照片中的人像，即可去除背景並透過AirDrop、電郵或其他方式，輸出去背圖。

詳細步驟：

    點擊圖片放大
    +2

【iPhone 14】iPhone 14系列正式開售　一文看清出機優惠（不斷更新）

【iPhone 14開箱】iPhone 14 Pro Max大升級　實試動態島+4K電影拍攝（多圖+有片）

其他iOS 16個性化功能還包括新增鎖定畫面元素，允許自訂字體、顏色和擺位等：

    點擊圖片放大
    +2

iPhone 14系列（除iPhone 14 Plus）已經正式開售！心思思想換電話，但又猶疑不決的讀者們，不妨看看本網的iPhone 14 Pro Max實測片段，讓大家作個參考：

記者：張寶燕

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