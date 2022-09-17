【社交媒體】Twitter數據中心曾故障 或影響日常運作

近日外媒報道，Twitter（TWTR）的一個位於加州薩克拉門托的數據中心，於9月初時間因為當地極端高溫而故障。雖然沒有對基本運作造成影響，但是由於已沒有後備數據中心，如果再有另一個中心出事，將會影響Twitter運作。

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一般而言，這些科技巨企均有多個數據中心，而運算力及數據儲存量均會多於所需，保持一定緩衝，即使有一個數據中心出事，亦可維持運作。根據Twitter內部流出文件，薩克拉門托數據中心故障，公司已用盡所有緩衝，亞特蘭大及波特蘭的數據中心運作正常，但如果再有另一中心出問題，Twitter或需暫停部分用戶的使用。因為公司已停止一切非必要數據及軟件更新，直至薩克拉門托數據中心恢復運作。

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Twitter前任數據保安主管Peiter “Mudge” Zatko指出，這顯示Twitter部分基礎設施的脆弱。他早在6月指出，公司數據中心算力緩衝不足，隨時可能有短暫停機，甚至長期停運的可能。即使少量中心出事，便可以令社交網絡暫定以月計的時間。但Twitter否認其指控，指Zatko對公司的描述是錯誤的。

Twitter無公開究竟有多少個數據中心，暫時只知有上文提及的薩克拉門托、亞特蘭大及波特蘭。於2020年，Amazon（AMZN）曾公布，Twitter購買了Amazon的雲端服務Amazon Web Services作儲存數據之用。

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