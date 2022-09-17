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【歷史文物】美國交還以色列一粒極罕有古錢幣 價值過百萬美元

環球政經 04:16 2022/09/17

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美國近日向以色列交換一粒極罕有古錢幣，黑市價估計約值過百萬美元。該錢幣有約2000年歷史，於公元69年於古羅馬猶太行省鑄造，幣值為四分一謝克爾（Shekel），全世界暫時只有5粒出土，1粒在大英博物館，其餘3粒在不知名私人收藏家手中。

同場加映 ：【溫股知新】港股預期反彈 個股仍然難揀

以色列政府相信，設硬幣於20年前由耶路薩冷南部Ella山谷出土，之後被偷運往約旦，再轉送至英國，以後一直在黑市流轉，其後使用假文件流入美國。2017年該硬幣被美國國土安全部人員截獲並沒收，然後公開拍賣。到2022年曼哈頓古物非法交易追緝組（ATU）接手調查，與以色列當局合作，了解到該硬幣的文化價值，並打擊犯罪集團。其後美國政府決定將之歸還予以色列，在歸還儀式上，以色列文物局局長Eli Eskosido形容，這是一個正面而重要方向，去歸還歷史文物。

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該銀幣於公元69年於耶路薩冷聖殿山鑄造，正值猶太人起義，反抗羅馬帝國，象徵猶太人獨立抵抗精神，因此對猶太人極具意義。

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撰文 : 龍瑞成

經濟 歷史科 以色列 約旦 大英博物館 博物館 美國 美元

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