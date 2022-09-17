【歐洲能源危機】歐盟或向電力公司收暴利稅 用以資助能源開支

近日，歐盟委員會提出，為可再生及核能發電公司盈利設限，以及向石油及天然氣公司收取暴利稅。歐洲能源危險肆虐下，可再生及核能發電公司的盈利大升，因為電費與天然氣價格有聯繫。而天然氣價格不斷破新高，現時已較去年同期上升超過550%。

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俄烏戰爭影響之下，俄羅斯切斷對歐洲的天然氣供應，而美國天然氣因港口設施問題，難以短時間補上缺口，歐洲天然氣價格相信只會不斷上升。歐洲電力價格亦急升，造成嚴重民生問題。

有見及此，歐盟委員會主席Ursula von der Leyen表示，歐盟會全面改革現有制度，令天然氣價不再影響電力價格。她亦指責電力公司發戰爭財，在消費者手上賺取豐厚利潤。因此希望以盈利設限及暴利稅定方法，減低對民生的影響。

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如措施獲歐盟成員國通過，可再生能源的每兆瓦時（MWh）售價將設限於180歐元，現時平均為220歐元。而化石能源公司的收入，如果超過過去3年平均的20%，將會收取合理的暴利稅，實際稅率未定。

建議引來不少反彈，有分析指，歐洲過去一陣鼓勵可再生能源投資，但如今卻為可再生能源公司收入設限，將來阻礙將來發展。她們或會減少在歐投資，反而令能源問題加劇。而向化石能源公司收取暴利稅，亦有相似影響。

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