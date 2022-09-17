【健康人生】多行路身體好 步數以外步速亦重要

多行路身體好，現代都市人日益注重健康，運動為健康重要一環，不少人目標每日行1萬步，很多健康紀錄儀器如運動手錶均預設1萬步為每日目標。最近，有研究發現，除了步數外，步速對健康影響亦大。他收費。

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研究由南丹麥大學研究員Borja del Pozo Cruz領導的團隊進行，由英國生物樣本庫（UK Biobank）數據中，分析接近8萬個40至79歲的英國人，他們每日步數及步速，對健康的影響，研究為有史以來最大規模。發現日常步速較快人士，患上失智症機會較小；而可減少患上各種較常見的致命疾病的機會，如癌症、心血管疾病。以減少失智症為例，最適合的步速是每分鐘112步，每日30分鐘，毋須連續。但即使慢慢行路，亦有益健康，只是步速較快有較大益處。

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悉尼大學生理學家Emmanuel Stamatakis認為，人們比較了解步數對健康影響，特別因智能手錶愈來愈流行，但很多人會想到步行速度的重要。這研究有助建立公共衞生計劃，防止長期病患。

步數方面，研究人員表示，每日步數沒有最低要求，每一步都有利健康，每行2000步，都可以顯著減少死亡率，最多可達11%。每日最理想的步數是9800至1萬步，可最有效降低失智症機會及降低不同疾病的死亡率。

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