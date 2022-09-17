【加密貨幣】幣安推靈魂綁定幣 持有者送NFT 遊戲代幣等價惠

全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance），最近向其客戶發行靈魂綁定幣Soulbound Token（SBT），SBT為一加密貨幣，但不能轉讓，綁定在加密貨幣錢包中，用作身分證明用途，可以視為幣圈的身份證。幣安發行的SBT稱為Binance Account Bound（BAB），任何幣安客戶，只需完成身分證明審批（KYC）便可鑄造1粒，鑄造僅花費1BUSD Gas Fee，沒有其他收費。。

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暫時已經有14個幣安鏈上的項目，表示會對BAB持有者提供優惠，包括ApeSwap、Apollox、PearDAO、Project Galaxy、X World Games、Summoner's Arena、Ultiverse、Cyberconnect、P12、Mathwallet、Liveart、OpenOcean、TinyWorld及The Harvest。例如去中心化交易所ApeSwap，會送贈一張NFT，憑NFT可以參加抽獎。區塊鏈遊戲X World Games，則向BAB持有人派送不同禮品等。可見BAB絕對值得鑄造。

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鑄造方法很簡單，只要在幣安手機App首頁，選擇「更多」，就會見到不同功能的按鍵，再向下拉，選擇「BABT」，就會見到簡單鑄造指示，十分容易。不過有兩點要留意，建議讀者先在手機安裝常用錢包，因為要連接錢包才能鑄造，如果沒有錢包在手機，便要連接幣安的去中心化錢包Binance Wallet。但Binance Wallet支援性太低，沒有太多人使用，建議使用MetaMask。第二，連接MetaMask前，僅記要將之轉成幣安鏈，否則BAB可能會發往錯誤的區塊鏈上，雖然可以銷毁該BAB，但每次銷毁後，要等待72小時才可重新鑄造，比較麻煩。

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