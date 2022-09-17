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【加密貨幣】挪威中央銀行將參考以太坊 建立央行數碼貨幣

環球政經 03:41 2022/09/17

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挪威中央銀行近日公布，其央行數碼貨幣（CBDC）的沙盒原始碼。該數碼貨幣將參考以太坊的運作為骨幹，再根據央行的要求作修改。在沙盒之中，測試人員可以嘗試鑄造、銷毁、運送ERC-20代幣（ERC-20為現時以太坊的運作標準）。

同場加映 ：【溫股知新】港股預期反彈 個股仍然難揀

與挪威央行合作研究CBDC的Nahmii公司表示，該沙盒並不對外開放，只有指定人員才能運作，並不能使用常用的加密貨幣錢包MetaMask。如果有興趣參與研究，可以聯絡挪威央行，又或者使用開放的原始碼，自行架設網絡，從而了解其運作。

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國際貨幣基金組織（IMF）最近亦發表報告，指出全球97個國家正研究CBDC，但只有尼日利亞及巴哈馬，有全面推行計劃。挪威央行是發達國家之中，走得較前得一群。IMF並正在研發一個讓不同CBDC連結、運作的平台，促進跨境資金流動。

香港方面，金管局一直表示，正研究數碼貨幣，了解其優勢和潛在應用。去年公布「金融科技2025」策略，其中一項就是探討在港發行數碼港元（eHKD) 的可行性等。

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撰文 : 龍瑞成

數碼貨幣 中央銀行 國際貨幣基金組織 挪威 香港金融管理局 以太坊 金融 Fintech 銀行

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