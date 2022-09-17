  • 29°C
香港時間 : 2022917日 (週六) 04:19
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【健康人生】卡路里吸收時間 與體重增長關係不大

環球政經 03:41 2022/09/17

分享：

分享：

近年來，營養學界建議想減肥人士，應刻意分配每日卡路里吸引時間，早餐應該最豐富，中午應該正常份量，晚餐應該食得輕盈。「早上吃得像國王、中午像王子、晚上像乞丐。」名言廣為傳頌。但最近有研究發現，情況或者不如預期。

同場加映 ：【溫股知新】港股預期反彈 個股仍然難揀

蘇格蘭鴨巴甸大學及舒梨大學研究員，共同發表研究報告，發現早晨及晚餐的份量分配，與體重增長關係不大。他們挑選了一批超重但健康的志願者研究，將他們分成兩批，提供一日三餐。第一批有豐富早餐、輕量晚餐。另一批則輕量早餐、豐富晚餐。午餐則全部一樣。先進行4星期，然後互換飲食模式。研究員會持續觀察他們的各項身體指標，如體重、基礎謝速率、血液葡萄糖、脂肪、胰島素濃度等。

研究發現，不同飲食模式對他們各項的指標沒有影響，志願者沒有因為食物份量配置，而燃燒更多脂肪（基礎代謝率不變）；血液葡萄糖、脂肪、胰島素濃度亦不受影響，這些都是影響體重的重要因素。另一方面，志願者可以自行選擇用餐時間，即是可以中午才食早餐，睡前才食晚餐等。但對他們的影響亦不大，這或者顯示，傳統智慧較晚進食易致肥胖等，或要改寫。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

唯一受影響是饑餓感，豐富早餐組別人士，較少會覺得肚餓。這或者是豐富早晨模式影響減肥的原因，因為較少覺得肚餓，便會較少食零食等，減少卡路里吸收。但這沒有影響卡路里吸收，只要每日精確控制飲食，進食時間分配影響不大。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 龍瑞成

晚餐 午餐 早餐 肥胖 減肥 零食 脂肪

上一篇文章

【加密貨幣】挪威中央銀行將參考以太坊 建立央行數碼貨幣

下一篇文章

有盈退休：絕不會投資英鎊
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【單位有相睇】單身Banker租西半山181呎納米盤　月租1.35萬
【單位有相睇】單身Banker租西半山181呎納米盤　月租1.35萬
【虛擬貨幣】顯示卡挖礦時代正式終結 以太坊2.0升級完成 區塊鏈耗電量大減99.95%
【虛擬貨幣】顯示卡挖礦時代正式終結 以太坊2.0升級完成 區塊鏈耗電量大減99.95%
【自討苦吃】抖音直播iPhone 14 Pro Max開箱 無視蘋果禁令提前啟動新機 直播被封或面臨20萬元人民幣巨額罰款
【自討苦吃】抖音直播iPhone 14 Pro Max開箱 無視蘋果禁令提前啟動新機 直播被封或面臨20萬元人民幣巨額罰款
恒地ONE INNOVALE Bellevue　首批入場306.8萬起　平均呎價1.44萬有找｜示範單位直擊（多圖）
恒地ONE INNOVALE Bellevue　首批入場306.8萬起　平均呎價1.44萬有找｜示範單位直擊（多圖）
【空氣污染】空氣質素健康指數風險級別或達嚴重水平 環保署籲市民減少在戶外逗留時間
【空氣污染】空氣質素健康指數風險級別或達嚴重水平 環保署籲市民減少在戶外逗留時間
【數碼通訊】2022年全球Emoji趨勢報告發表 最常用符號「笑到喊」繼續排首位 這三個表情符號最易被人誤解
【數碼通訊】2022年全球Emoji趨勢報告發表 最常用符號「笑到喊」繼續排首位 這三個表情符號最易被人誤解
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款