【健康人生】卡路里吸收時間 與體重增長關係不大

近年來，營養學界建議想減肥人士，應刻意分配每日卡路里吸引時間，早餐應該最豐富，中午應該正常份量，晚餐應該食得輕盈。「早上吃得像國王、中午像王子、晚上像乞丐。」名言廣為傳頌。但最近有研究發現，情況或者不如預期。

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蘇格蘭鴨巴甸大學及舒梨大學研究員，共同發表研究報告，發現早晨及晚餐的份量分配，與體重增長關係不大。他們挑選了一批超重但健康的志願者研究，將他們分成兩批，提供一日三餐。第一批有豐富早餐、輕量晚餐。另一批則輕量早餐、豐富晚餐。午餐則全部一樣。先進行4星期，然後互換飲食模式。研究員會持續觀察他們的各項身體指標，如體重、基礎謝速率、血液葡萄糖、脂肪、胰島素濃度等。

研究發現，不同飲食模式對他們各項的指標沒有影響，志願者沒有因為食物份量配置，而燃燒更多脂肪（基礎代謝率不變）；血液葡萄糖、脂肪、胰島素濃度亦不受影響，這些都是影響體重的重要因素。另一方面，志願者可以自行選擇用餐時間，即是可以中午才食早餐，睡前才食晚餐等。但對他們的影響亦不大，這或者顯示，傳統智慧較晚進食易致肥胖等，或要改寫。

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唯一受影響是饑餓感，豐富早餐組別人士，較少會覺得肚餓。這或者是豐富早晨模式影響減肥的原因，因為較少覺得肚餓，便會較少食零食等，減少卡路里吸收。但這沒有影響卡路里吸收，只要每日精確控制飲食，進食時間分配影響不大。

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