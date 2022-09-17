【著數優惠】麥當勞 App The Signature Collection 限時優惠 34元起品嚐安格斯套餐 1元歎大可樂強勢回歸

麥當勞 The Signature Collection 上週推出期間限定煎蛋安格斯，甫推出便大受一眾漢堡迷歡迎。星期一（19日）起，麥當勞 App 繼續獻「34元芝士安格斯套餐」，同時帶來４道菜套餐「51元 Signature Tasting Menu」，讓大家可以一次過品嚐煎蛋安格斯套餐和全新鹽味焦糖朱古力批；還有其他優惠包括「選購煎蛋安格斯或蘑菇安格斯套餐減3元」。

除此之外，冰桃梳打茶亦同步回歸，凡惠顧套餐加8元轉配就可以嘆到！同時可繼續使用「9元鹽味焦糖朱古力批」和「15元焦糖 Oreo 麥旋風」，另有各款麥當勞 App 優惠，包括麥炸雞、早餐及晚餐優惠等，下週亦會繼續供應，讓您一 App 在手， 隨時隨地歎盡麥當勞美食！

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踏入９月，天氣仍然炎熱，麥當勞App再次推出「1元歎大可樂優惠」，加上兩款下午茶優惠「18元魚柳飽配飲品(細)」和「19元 雞蛋漢堡飽配新地」，此外，大家亦不能錯過 McCafé 優惠，只需16元起即可品嚐指定細杯裝熱咖啡，而顧客於下午2時至6時亦可選購 「22元 McCafé 蛋糕 Combo」，一邊享用蛋糕甜品，一邊品嚐優質咖啡。

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另外，由即日起至10月23日，顧客以Citi信用卡於麥當勞餐廳或麥當勞App作單一淨額簽賬 滿45元或以上，即可獲5元簽賬回贈；逢星期四用Citi The Club信用卡買滿45元，除享5元回贈外，更可額外回贈4元。

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記者：張以正