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【科網股】鍾情科網股有甚麼要留意？ 瑞信方錦聰分享三大投資策略

理財智慧 19:12 2022/09/17

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科網股難復當年勇，但始終有一班捧場客，如果散戶投資者還想買科網股又應該留意甚麼及選擇那些主題？方錦聰認為要觀察多一兩個季度的業績之餘，最終還是要等宏觀經濟變好一些，不過整體而言，他的看法都比較正面。投資主題方面，第一是具增長的，以前比較粗暴，買流量、燒錢的增長，現在變成精細化運營，如何將平台流量提高變現效率，比如國內雲公司收入放緩，他們會揀比較賺錢的項目來做，以前做規模，現在做利潤，增長重點不同了。第二是看股東回報，好多股票跌到只剩下現金價值，有些公司提高股票回購，希望可以支撑股價，亦都回饋到股東。第三是互聯互通，互聯網公司當大家放緩的時候，會想辦法做大個餅。第四是成本優化，可能未來3、4季會慢慢反映出來，如今投資主要是看這幾個主題。

延伸閱讀:「二十大」召開前股市仍波動 滙豐范卓雲：恒指年底目標23810點【見下頁】

此外，他提醒要選擇增長明確的公司，「你要買科網股其實不外乎幾個角度，第一買行業天花板有幾高，行業有沒有結構性推動的因素，外賣和本地生活本身是滲透比較低的業務，還有一定的增長，反觀遊戲就算增長恢復，都有版號天花板支撑；其次當然要揀估值平的股份；第三是政策上幫助比較大，例如中美談判完成之後，仍未雙重上市的公司，對他們的幫助最大，又或者某些行業如做地產中介，如果讀者看好房地產，做中介都一定會比較受惠，其實很視乎讀者自己如何看，但整體板塊來講，由於好多負面因素大家已經知道，亦在股價上反映了很多，好多公司跌到現金價值，甚至低於現金價值，就算幾差都好，平台仍然存在，用戶仍然在使用，中國有10億互聯網用戶，又產生十分強勁的現金流，有些公司去除現金後，可能做到6、7倍市盈率，現在買公用股都不止這個估值。」

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記者：張以正

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