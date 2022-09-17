【新股IPO】萬物雲2602下周一招股 一手入場費5323元　

萬科企業（02202） 旗下物管服務供應商萬物雲（新上市編號：02602）將於下周一（19日）至周四（22日）招股，擬全球發行逾1.16億股，招股價介乎47.1至52.7元，每手100股計，一手入場費5,323.11元，集資最多逾61億元；9月29日掛牌；中信、花旗及高盛為萬物雲聯席保薦人。

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萬物雲是次招股獲多名基石投資者支持，包括混改基金、中國誠通、淡馬錫、瑞銀、潤暉等，合共認購2.76億美元（約21.53億港元）。集資所得，其中35%將用於在全國推動「萬物雲街道」模式、25%將用於智慧物聯網（AIoT）及業務流程即服務（BPaaS）解決方案開發、20%用於收購或投資增值服務提供商及上下游供應鏈服務商、人才培訓及一般資金營運，分別佔10%。

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記者：張以正