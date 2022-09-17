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科網股難重拾昔日高速增長但前景正面 瑞信方錦聰：首選外賣與本地生活服務

股樓投資 19:25 2022/09/17

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科網股曾是不少投資者必買的板塊，奈何過去兩年遭監管風暴摧殘，昔日風光不再。即使，最近主要龍頭科網公司均交出優於預期的成績表，股價升幅只得「幾日貨仔」。

要互聯網公司回到昔日的高速增長，瑞信中國互聯網研究主管方錦聰坦言是比較困難，「因為以前有一個人口紅利，每年互聯網用戶不斷增長，但現在國內已經有11億移動互聯網人口，每人每天花6個多小時在電話上面，其實好難還有太多增長，變相互聯網公司要做些新的產品去吸引用戶，或是要找些子賽道去開拓滲透性比較低的地方，但這些都是需要時間的，不過好處就是他們在主營的業務上面現金流非常充足，譬如說遊戲、電商，這些公司的淨利潤率是50%至60%，廣告毛利也有30%至40%，可以想像一間公司有一個好穩定的主營業務，有好多現金流，又有好多用戶在平台上，可以透過很多行為數據接觸到他們，在這情況下，就可以去考慮下一步會否有其他發展方向，所以我覺得現在是開始慢慢去見底，中長綫的話就看經濟和這些企業的現金流狀況，可否盡快找到下一個增長點。」

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業績期剛結束，原以為第二季度因內地疫情再度爆發會令企業業績轉差，不過出來的結果有點叫人意外，不少企業上半年業績並非如市場預期差，甚至如美團（03690）更優於市場預期，只不過交出亮麗的成績表，股價反彈同樣是過眼雲煙，到底是甚麼原因股價未能持續升勢？方錦聰分析，「投資者有兩批，一批是長綫，一批是短綫的對冲基金，長綫投資要看未來幾個季度，見到盈利有何遇見性，要看將來的盈利增長有幾高，現在業績出來了，看見盈利都不錯，但因為這大多是削減成本得出來的，問題是宏觀環境不好，中美談判又未完成，所以有些長綫投資者不太敢入市，結果只剩下一些短綫的對冲基金，而他們是短綫炒賣，一有消息出來就走，所以有些公司業績之前大家預期會不錯，就會先買入，等到公布業績對板就立即一齊走，所以見到盤前會升，跟住慢慢開始下跌，這變相是一些對冲基金自己在玩音樂椅，互相在炒賣，可以說股價不能持續升，是因為沒有長綫投資者買入並持有住。」

不過，瑞信對中國互聯網行業的看法正面，建議可依循增長、股東回報、互聯互通及成本優化等主題來尋找具投資價值的科網公司。若要逐個秤不同的科網板塊，方錦聰首選外賣與本地生活服務，看好其確定性最高。其次是電商，中國經濟一旦復甦，料最大的電商平台受惠最為直接。反而，遊戲板塊相對保守，「國內很多遊戲不用花錢亦可以照玩，現在已看到中低綫城市的付費意欲轉弱，我覺得下半年有機會再差一點。」

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記者：張以正

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