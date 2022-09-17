【環球經濟】世銀指多國央行齊加息對抗通脹 或導致明年全球經濟衰退

世界銀行發表報告，指各國央行正以過去50年來從未見過的同步性加息，以應對通脹，可能導致明年全球經濟衰退，新興市場和發展中經濟體出現金融危機。報告指，各國央行可能需要加息多2厘，令利率升至6厘，才能將通脹降至目標水平。明年全球GDP增速料放緩至0.5%。

【環球經濟】 9月料加息75基點 滙豐范卓雲：聯邦基金可望明年2月見頂【見下頁】



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世銀行長馬爾帕斯(David Malpass)建議，決策者把焦點從減少消耗，轉為提振生產，包括推動更多投資和生產力增長。

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記者：張以正