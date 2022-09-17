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「二十大」召開前股市仍波動 滙豐范卓雲：恒指年底目標23810點

股樓投資 17:22 2022/09/17

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港股連跌3星期，市場多採取觀望，目前外界聚焦全球央行加息、經濟增長放緩，以及「二十大」召開前夕，如何左右環球股市走向。滙豐環球私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲表示，「二十大」落實於10月16日召開，相信會後將有新一輪刺激經濟政策出台，或推動第四季港股逐步回升，滙豐預測恒指年底目標為23810點。

「二十大」將於10月16日召開被外界喻為中國經濟轉向的一個指標，而各地方政府對此之重視，可以從近期的防疫收緊措施可見，就是要確保疫情不會大規模爆發，讓「二十大」順利舉行。范卓雲認為9月份無論是環球股市和中港股市都會較為波動，因為中國清零政策下封控措施會帶來供應鏈干擾，亦令正常工業生產活動和消費服務業受到抑制，原本市場預期人民銀行在8月份減息後經濟表現有望改善，惟目前數據顯示9月份暫時未能見到刺激經濟的作用，因為在清零防疫政策收緊的情況下，即使人民銀行採取寬鬆貨幣政策，但難以抵銷因為靜態管理限制所帶來的衝擊，刺激經濟作用延後才會反映，所以滙豐環球私人銀行預計「二十大」召開之前的未來個多月，中港股市仍會維持波動。

延伸閱讀：【環球經濟】 9月料加息75基點 滙豐范卓雲：聯邦基金可望明年2月見頂【見下頁】

「始終中國是環球經濟一個重要的增長動力，所以當近期中國出現防疫收緊措施之後，已經波及到其他歐美市場出現波動，因為市場如之前預計中國經濟復甦會再延遲，特別是8月份人民銀行的減息行動，當時都令到市場預計會有提振經濟作用。」盡管如此，范卓雲認為中國政府的刺激經濟措施仍會繼續，但是在短期內，特別是9月、10月則難見成效，不過去到第四季預計刺激經濟作用會開始明顯。

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范卓雲表示，踏入第四季亞洲貨幣都會波動，而在聯儲局持續的加息步伐，亞洲貨幣會比歐元和英鎊更具防守性，因為亞洲本身沒有出現雙位數的通脹，意味亞洲央行不用好像歐美般，採取一個強力的貨幣收緊政策，甚至乎中國的寬鬆貨幣政策是減息，「我們預期，亞洲央行接下來的加息幅度會相對溫和，特別是目前面對通脹都是相對受控，亞洲央行的政策最重要目標都是支持增長，都在人民銀行近期的貨幣政策中已充分體現出來，「即使美國強力加息，人民銀行減息後將維持寬鬆貨幣政策，就是要穩住國內樓市，因為8月份房地產市場下行趨勢仍然嚴竣，所以8月份減息之後，我們預計人民銀行有空間再放寬貨幣政策，主要是遏止房地產銷售和樓價的下行趨勢，因為房地產對於全國經濟復甦展望非常關鍵，按目前初步分析，央行減息後8月份中國100大房地產發展商銷售量同比還是跌逾30%，故目前評估如果按已宣布的現有政策，預期全年也無辦法扭轉房地產銷售負增長的情況，而近日有指批出2000億元人民幣特殊貸款，用作支持發展商完成爛尾樓的建設，令業主成功收樓，只能局部紓緩房地產市場的困境。」
 

同場加映：【溫股知新】港股預期反彈 個股仍然難揀

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記者：張以正

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