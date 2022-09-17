【環球經濟】 9月料加息75基點 滙豐范卓雲：聯邦基金可望明年2月見頂

踏入第四季，環球股市仍未見起色，再加上目前市場都聚焦在美國經濟衰退風險之中，故本來6月至8月市場憧憬聯儲局轉鴿，美股出現一個夏季升浪，亦很快便結束。然而，聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）近日已明確表明央行立場，強調即使造成失業增加，也要降低通貨膨脹，基本上市場已幾近確定聯儲局本月將再加息75個基點，而此預期亦跟滙豐的觀點一致。



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滙豐環球私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲認為上月聯儲局政策口徑全面轉鷹，旨在打消市場明年轉推寬鬆政策的不切實際預期，市場在極短時間內已重新調整對聯儲局進一步加息的預期，這是央行加强市場預期管理的重要一步，「Jackson Hole年會上鮑威爾刻意放鷹，成功在短時間內改變市場的加息預期，說服市場相信央行對抗通脹的決心，這將有助抑制市場對通脹的預期，就好像6月中至8月中期間，市場預期聯儲局在明年上半年將會開始減息，觸發股市大幅反彈，令央行收緊貨幣政策和金融狀況的功效減弱。在Jackson Hole之後，市場已經不再預期聯儲局明年減息。」

滙豐預計聯儲局9月21日會議將加息半厘，但在Jackson Hole之後加息75個基點的風險明顯上升，聯儲局可能通過提前收緊貨幣政策（front loading），令到降通脹效果更加彰顯，如果9月真的加息75個基點，令通脹能加快回落，將為央行提早終止加息周期創造有利條件，「現在我們預計9月和11月都加息半厘，到12月才降至加息25個基點，同時預期在明年2月加息25個基點，預料聯邦基金利率可望在明年2月見頂，之後會在2023年內維持這個水平。」

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另一方面，范卓雲並不預期聯儲局會急於減息，「因為市場之前有憧憬美國明年會減息，主要是預計美國會進入衰退，但如果從環球經濟來看，我們依然是判斷美國經濟抵禦衰退風險的能力會強一些，相對於歐洲更覺悲觀，因為歐洲目前預測第四季和明年首季會進入衰退，最主要是能源危機令到歐洲通脹難以遏止，高通脹令到需求萎縮，而且能源危機很大機會導致限電，倘若限電就會衝擊製造業，同時亦會對消費者信心帶來極大打擊，所以對比之下，美國經濟為何增長會大幅放緩，但是能避過衰退的情況。」

范卓雲從三個因素進一步解釋，首先美國目前仍然是全球最大的原油和天然氣生產國，能夠自給自足，故相對於歐洲更能抵禦能源危機帶來的挑戰，反之歐洲受到俄烏戰爭帶來的能源危機衝擊程度較低。第二，美國就業市場仍然健康，8月份非農就業數據亦超市場預期，不過就業市場持續緊張，所以工資增長仍然穩守在5.2%，「美國勞工市場穩健未見衰退跡象，將會支持聯儲局繼續其緊縮政策到明年初，但另一方面因為美國就業市場穩定，所以美國個人消費展望亦都相對健康。」第三是美國政府會採取一些支持增長的新措施，包括氣候法案、晶片案等，單是這兩個法案都會增加投入，其他政策還包括有財稅的支持，如鼓勵能源轉型、鼓勵再生能源的大幅投資，以及國內重新建立半導體的產能，這些都是會支持增長。

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記者：張以正