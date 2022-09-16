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【阿里巴巴9988】阿里雲與中國科大成立聯合實驗室

股樓投資 22:50 2022/09/16

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阿里巴巴（09988）旗下雲端業務阿里雲宣布，與中國科大成立的「中國科大-阿里巴巴智能計算聯合實驗室」已在合肥掛牌成立，中國科學技術大學將與阿里巴巴達摩院合作，圍繞國家戰略方向，開展人工智能、智能計算等領域的基礎性、前瞻性和關鍵共性技術研究，並將發揮產研合作優勢，共同培養「新工科」人才。

同場加映：【溫股知新】港股預期反彈 個股仍然難揀


該實驗室重點圍繞認知智能、隱私保護計算、智能語音技術，自然語言處理、機器視覺、智能數據處理等方向開展研究，課題面向所有中國科大在職教師開放，徵集和評審方式公開透明。雙方並將設立人工智能產教融合協同育人基地，探索新工科人才的培養，通過聯合打造AI課程、舉辦AI創新賽事、共建AI開源社區等舉措，為優秀學子創造成長空間。而聯合實驗室將面向科大學生開放研究資源和課題資助。

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記者：張以正

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阿里巴巴－SW（09988） 阿里巴巴（Alibaba，美：BABA） 阿里巴巴 阿里雲 港股

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