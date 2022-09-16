  • 31°C
香港時間 : 2022916日 (週五) 23:46
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中國經濟】內地8月三頭馬車數據全優於預期 景順：防疫措施最少維持至明年3月

股樓投資 22:35 2022/09/16

分享：

分享：

國家統計局今日(16日)公布了8月經濟數據優於市場預期，不過，由於疫情對中國市場運作造成的打擊及房地產市場不利因素，市場仍然擔心此趨勢能持續多久。景順亞太區(日本除外)環球市場策略師趙耀庭指，工業生產按年增長4.2%（相比市場預期為3.8%，而7月份按年增長3.8%），考慮到天氣酷熱及電力短缺導致工廠停工，該增速意外地超乎市場預期。儘管房地產投資下降，但年初至今固定資產投資亦有所改善，按年增長5.8%（相比市場預期為5.5%）。

同場加映：【溫股知新】港股預期反彈 個股仍然難揀


此外，內地8月零售總額按年增長5.4%，輕易地超過市場普遍預期的3.2%，但這主要源於低基數效應。經季節調整後的零售總額按月下跌。最新的一波疫情及房地產市場危機壓抑了消費者情緒。8月份住宅銷量及價格均下降。在新冠肺炎疫情防控措施持續放寬或中國政府出手干預房地產市場之前，該行預計家庭消費不會出現大幅反彈。

    點擊圖片放大
    +5
    +4


中共「二十大」將於10月舉行，疫情防控措施預計將繼續維持嚴格，最近政府收緊了長途旅行限制直至下月底。景順指，雖然難以預測中國將於何時逐步退出「清零」政策，但針對性的封鎖措施仍會持續一段時間，至少直至到明年3月份的全國人大會議結束。

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

記者：張以正

開啟hket App，閱讀全文
GDP 港股

上一篇文章

【阿里巴巴9988】阿里雲與中國科大成立聯合實驗室

下一篇文章

【當港女遇上摩洛哥小子@iM網欄】柏柏爾族流傳古老方法 醫治腳痛
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

恒地ONE INNOVALE Bellevue　首批入場306.8萬起　平均呎價1.44萬有找｜示範單位直擊（多圖）
恒地ONE INNOVALE Bellevue　首批入場306.8萬起　平均呎價1.44萬有找｜示範單位直擊（多圖）
【虛擬貨幣】顯示卡挖礦時代正式終結 以太坊2.0升級完成 區塊鏈耗電量大減99.95%
【虛擬貨幣】顯示卡挖礦時代正式終結 以太坊2.0升級完成 區塊鏈耗電量大減99.95%
【單位有相睇】單身Banker租西半山181呎納米盤　月租1.35萬
【單位有相睇】單身Banker租西半山181呎納米盤　月租1.35萬
【自討苦吃】抖音直播iPhone 14 Pro Max開箱 無視蘋果禁令提前啟動新機 直播被封或面臨20萬元人民幣巨額罰款
【自討苦吃】抖音直播iPhone 14 Pro Max開箱 無視蘋果禁令提前啟動新機 直播被封或面臨20萬元人民幣巨額罰款
【空氣污染】空氣質素健康指數風險級別或達嚴重水平 環保署籲市民減少在戶外逗留時間
【空氣污染】空氣質素健康指數風險級別或達嚴重水平 環保署籲市民減少在戶外逗留時間
【新盤價單】Wetland Seasons Bay 3期一房折實496.8萬起　發展商：壓軸登場　機會不再
【新盤價單】Wetland Seasons Bay 3期一房折實496.8萬起　發展商：壓軸登場　機會不再
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款