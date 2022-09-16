【中國經濟】內地8月三頭馬車數據全優於預期 景順：防疫措施最少維持至明年3月

國家統計局今日(16日)公布了8月經濟數據優於市場預期，不過，由於疫情對中國市場運作造成的打擊及房地產市場不利因素，市場仍然擔心此趨勢能持續多久。景順亞太區(日本除外)環球市場策略師趙耀庭指，工業生產按年增長4.2%（相比市場預期為3.8%，而7月份按年增長3.8%），考慮到天氣酷熱及電力短缺導致工廠停工，該增速意外地超乎市場預期。儘管房地產投資下降，但年初至今固定資產投資亦有所改善，按年增長5.8%（相比市場預期為5.5%）。

同場加映：【溫股知新】港股預期反彈 個股仍然難揀



此外，內地8月零售總額按年增長5.4%，輕易地超過市場普遍預期的3.2%，但這主要源於低基數效應。經季節調整後的零售總額按月下跌。最新的一波疫情及房地產市場危機壓抑了消費者情緒。8月份住宅銷量及價格均下降。在新冠肺炎疫情防控措施持續放寬或中國政府出手干預房地產市場之前，該行預計家庭消費不會出現大幅反彈。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4



中共「二十大」將於10月舉行，疫情防控措施預計將繼續維持嚴格，最近政府收緊了長途旅行限制直至下月底。景順指，雖然難以預測中國將於何時逐步退出「清零」政策，但針對性的封鎖措施仍會持續一段時間，至少直至到明年3月份的全國人大會議結束。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：張以正