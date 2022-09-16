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【港交所388】港交所傳擬降 硬科技企業上市收入門檻 瑞信料受惠新集資需求

股樓投資 23:39 2022/09/16

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港交所(00388)日前傳出，正在考慮進行上市規則改革，這將降低硬科技公司進行上市集資的收入要求。瑞信發表報告指，這潛在措施雖然對市場而言並不算是一個意外的消息，但可以使港交所更能受益於中國快速增長的硬科技行業的集資需求。該行同時把港交所目標價由396元下調至375元，維持「優於大市」評級。

【國泰航空293】國泰上月載客量按年增88% 計劃下月增大阪首爾航班  詳情請看【下一頁

【溫股知新】港股預期反彈 個股仍然難揀

瑞信又表示，對於中概股退市，隨著整體市場情緒的改善，投資者認為潛在的解決方案或對港交所有利，第三季至今的日均成交額為990億元，較第二季度下降24％，調整2022年至2024年的日均成交額預測為1,240億元、1,410億元及1,620億元，代表今年剩餘時間的日均成交額預測為1,180億元，下調2022年至2024年的每股盈利預測3.7％、1.4％及2.4％。

【大行點睇】內房低迷和疫情仍是經濟主要障礙 大摩料未來數季增長前景模糊  詳情請看【下一頁

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撰文 : 李尚毅

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